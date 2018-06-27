Дарья Мороз покорила поклонников элегантным образом

Два года назад актриса Дарья Мороз кардинально сменила имидж. Артистка отрезала волосы и стала обладательницей платиновой короткой прически. Тогда многочисленные поклонники Дарьи неоднозначно отреагировали на новый внешний вид артистки, но сейчас спустя столько времени, привыкли к переменам во внешности Мороз.

Многие пользователи не раз отмечали, что смелый образ Дарьи очень ей идет, однако накануне актриса опубликовала архивный снимок, на котором предстала перед поклонниками со старой прической. Раньше Мороз носила элегантное каре.

Пользователи пришли в восторг от фотографии и сравнили Дарью со знаменитой актрисой Марлен Дитрих . Более того, некоторые подписчики стали призывать артистку вернуться в прежний образ и отрастить волосы.

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