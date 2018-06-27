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Дарья Мороз покорила поклонников элегантным образом
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Дарья Мороз покорила поклонников элегантным образом 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Два года назад актриса Дарья Мороз кардинально сменила имидж. Артистка отрезала волосы и стала обладательницей платиновой короткой прически. Тогда многочисленные поклонники Дарьи неоднозначно отреагировали на новый внешний вид артистки, но сейчас спустя столько времени, привыкли к переменам во внешности Мороз.
Многие пользователи не раз отмечали, что смелый образ Дарьи очень ей идет, однако накануне актриса опубликовала архивный снимок, на котором предстала перед поклонниками со старой прической. Раньше Мороз носила элегантное каре.
Пользователи пришли в восторг от фотографии и сравнили Дарью со знаменитой актрисой Марлен Дитрих. Более того, некоторые подписчики стали призывать артистку вернуться в прежний образ и отрастить волосы.
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«Какая вы красивая, женственная, нежная! Как вы здесь на Любовь Орлову похожи, вам так идет стиль 30-х годов…» «А мне показалось, что Дарья здесь на Марлен Дитрих похожа», «Вот это прическа, не то что нынешний ежик. Вот такая причёска вам очень идёт, вы такая женственная!», «Может Вам стоит начать отращивать волосы?» — писали поклонники, но Дарья оставила без внимания просьбы подписчиков.
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