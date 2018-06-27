Богемный шик: прическа, которую ты полюбишь этим летом

Когда хочется каких-то обновлений — начни с новой прически. Предлагаем попробовать укладки в стиле бохо. Это не только красиво, но и очень просто — тебе не обязательно быть профессиональным стилистом, чтобы повторить такие сложные на первый взгляд плетения.

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Растрепанные локоны и косы во всех возможных вариациях превращаются в богемные прически, если украсить их цветами, листочками, заколками, бусинами — в общем, всем, что под руку попадется. Только не перестарайся, легкая небрежность и естественность — основа стиля бохо.

https://www.youtube.com/watch?v=AC9DWfU4pow

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bogemnyj-shik-pricheska-kotoruyu-ty-polyubish-etim-letom/