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Богемный шик: прическа, которую ты полюбишь этим летом
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Богемный шик: прическа, которую ты полюбишь этим летом 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Когда хочется каких-то обновлений — начни с новой прически. Предлагаем попробовать укладки в стиле бохо. Это не только красиво, но и очень просто — тебе не обязательно быть профессиональным стилистом, чтобы повторить такие сложные на первый взгляд плетения.
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Растрепанные локоны и косы во всех возможных вариациях превращаются в богемные прически, если украсить их цветами, листочками, заколками, бусинами — в общем, всем, что под руку попадется. Только не перестарайся, легкая небрежность и естественность — основа стиля бохо.
https://www.youtube.com/watch?v=AC9DWfU4pow
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bogemnyj-shik-pricheska-kotoruyu-ty-polyubish-etim-letom/
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