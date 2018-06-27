Выбритый висок, афрокосички и еще 3 модные летние прически, которые доставят тебе массу хлопот

Короткие платья, элегантные босоножки и прилипшие к лицу волосы. Знакомо? Когда пытаешься выглядеть на все сто, неподходящая стрижка может все испортить. WMJ.ru разобрался, какие прически только усложнят жизнь в жару, и подобрал для тебя альтернативные варианты!

Челка

Только представь: на морском побережье ты эффектно выходишь из воды в своем красном купальнике… А на лбу мокрая прилипшая челка! Никакой эстетики, согласна? Белый незагорелый лоб еще одна проблема, которая будет преследовать тебя весь солнечный сезон напролет. Оставь идею о такой стрижке до осени, в это время года она будет более уместна. Никак не хочешь терпеть еще два месяца? Тогда отдай предпочтение редкой удлиненной челке, как у Дакоты Джонсон

Ее легко можно будет заколоть в высокую прическу или убрать за уши, и хлопот с ней будет гораздо меньше. Кстати, укороченные пряди у лица тренд этого года. Но не забудь и об антитренде — длинная и густая челка с ровным срезом прибавит возраста каждой. Насыщенный цвет только усугубит ситуацию и накинет пару-тройку лишних лет.

Выбритый висок

Модно и смело — тут мы согласны. Но удобно ли? С одной стороны, голый висок, а с другой — длинные локоны. Феерические трудности начнутся, когда висок будет отрастать: тогда-то ты и проклянешь свое решение сбрить налысо полголовы. Но если все же решишься на подобную стрижку, задумайся, удобно ли будет так ходить. Прежде чем пойти на столь бунтарские эксперименты, ты можешь заплести одну или несколько тугих косичек на висках. Так ты будешь в тренде, а потери драгоценных локонов удастся избежать.

Удивлена, что и он попал в наш топ неудобных причесок? Боб, и короткое каре, — отличная стрижка, но не для лета. Мало того что боб требует постоянной укладки, так еще из-за длины его невозможно убрать в высокую прическу или красивый конский хвост. Такой расклад не облегчит тебе жизнь в 30-градусную жару. Лучше выбери удлиненное каре — его хотя бы можно собрать в небольшой хвостик или заплести косичку!

Афрокосички

Нет, нет и еще раз нет! Тебе ведь уже не 10 лет, чтобы заплетать микроскопические косы. Во-первых, это стресс для волос: косички плетутся при постоянном натяжении, что вредно для кровообращения кожи головы. Во-вторых, волосы не получают должного увлажнения и питания, а значит, структура нарушается и волос ослабевает. При расплетении кос выпадает очень много волос, ведь в процессе плетения используются специальные укладочные средства, которые склеивают волосы, а пластмассовые шарики и вовсе приклеивают к волосам клеем (причем обычным). Тщательно промыть голову, когда все волосы заплетены в мелкие косички, нереально. И напоследок: только представь, как ты будешь смотреться в вечернем платье с афрокосичками. Девочка, сбежавшая с турецкой мини-дискотеки для детей, и никак иначе. Едва ли ты о таком летнем амплуа мечтала. Просто оставь эту нелепую идею с афрокосичками, если ностальгии по отдыху в Турции у тебя нет и если ты не Ким Кардашьян

Ленточное наращивание

Наращивание волос с помощью прикрепления ленточных прядей не упростит тебе жизнь в жару. Первое, что нельзя делать при такой прическе, — собирать волосы в хвост или зачесывать их назад. Главное — запомни, что под воздействием соленой воды тебя может ждать неприятный сюрприз в виде отклеенных волос. Представь, плаваешь в море, а мимо тебя плывут твои же пряди.

Если у тебя совсем нет времени на укладку, а нужно срочно сделать что-нибудь с волосами, предлагаем посмотреть видео-мастер-класс по быстрым укладкам с пучком.

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Текст: Валерия Савченко

Фото: Shutterstock, East News, Instagram