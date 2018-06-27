Стрижка каскад на средние волосы 2018: фото, новинки

Стрижка каскад является одним из классических вариантов на волосы средней длины. Прическа такого вида выделяется своей изящностью и утонченностью. Обеспечить понимание того, как выглядит стрижка каскад спереди и сзади, помогут примеры фото модной прически 2018.

Технология выполнения каскада

Опытные мастера-парикмахеры считают эту стрижку одной из самых несложных в исполнении. Принцип каскада заключается в уменьшении длины каждой последующей пряди. Но в разных случаях различие длин локонов может быть довольно большим или едва заметным.

Выполнение стрижки каскад может варьироваться. Но за основу большая часть мастеров берет часть волос с верхней точки головы.

Сначала волосы нужно слегка намочить. Следующим шагом является отделение пряди на макушке и срезание нужной длины волос. Боковые локоны у лица вытягиваются вперед и отстригаются по длине первой пряди. Такая процедура проводится с каждой прядью. В конце процесса прическа проходит коррекцию на симметричность. Завершающий пункт — филировка концов.

Для придания нужной формы и большего объема стрижке, верхним прядям придается немного меньшая длина, чем нижним. Этот тип стрижки хоть и легок в исполнении, но требует опытности мастера. Любой хороший парикмахер должен осознавать важность маскировки переходов длины локонов.

Чем выше уровень мастерства парикмахера, тем более корректно будет выполнена стрижка. Осведомленный всеми тонкостями прически мастер, сможет сделать ее так, чтобы укладка не требовалась, и чистые волосы сразу принимали нужное положение.

Посмотрим фото-коллекцию (вид спереди и сзади) модных стрижек каскад на среднюю длину волос. Варианты 2018 года сделают образ дамы стильным и уникальным.

Виды стрижки

Стрижка каскад идеально подойдет девушкам, желающим внешне подкорректировать форму лица и правильно выделить его черты. Этот тип стрижки выгодно смотрится в любых жизненных ситуациях. Именно поэтому каскад заслужил почетное место среди самых универсальных вариантов.

Существует несколько разновидностей этой стрижки. Каждая отличается своими особенностями.

Градуированный. Отличительной особенностью этого типа является многослойность. Наверху состригается самая большая длина, благодаря чему прическа приобретает впечатляющий объем. Такое исполнение больше всего подойдет девушкам с тонкими волосами.

С челкой. Челка может составить прекрасную компанию такой стрижке. Но стоит учитывать, что прямая челка редко смотрится выгодно в таком случае. Лучшим вариантом станет градуированная, где каждый слой срезается с наклоном.

Рваный. Для создания такого вида стрижки, парикмахеры используют бритву. Основной задачей здесь является создание заостренного тонкого среза. Рваная техника хорошо смотрится на густых волосах.

Слои только на концах. Обладательницам пышной копны волос нежелательно добавлять лишний объем. Но при таких условиях прямой срез выглядит не лучшим образом. Именно по этой причине слоистость придается лишь концам прядей.

Двойной. В такой стрижке сочетаются два вида причесок: удлиненный каскад и каре. Отличие этой техники — получение сформированной волосами «шапочки» на уровне ушей. Затем пряди поэтапно удлиняются до плеч.

Любая из этих техник может выглядеть эффектно на разных девушках, поэтому стоит обратить внимание на каждую из них.

На фото ниже можно посмотреть варианты стрижек каскад на среднюю длину волос, которые будут востребованы в 2018 году. Оригинальный вид прически как спереди, так и сзади придаст даме особого шарма.

Нюансы выбора каскада с учетом формы лица

Важной деталью при выборе прически является форма лица. Ведь каждая прическа способна как красиво выделить правильные черты лица, так и подчеркнуть недостатки.

Обладательницам вытянутой формы подойдет разновидность стрижки каскад с объемной челкой, доходящей до бровей.

Выгодно скорректировать круглую форму лица поможет каскад с челкой наискосок. Прическа спрячет пухлые щеки, широкие скулы и выделит красивые черты.

Универсальным вариантом является рваная челка. Такой тип прически смягчит черты лица и придаст изящности.

Девушек с формой лица «квадрат» выручит очень густая челка.

Стрижка каскад с обыкновенной прямой челкой скорректирует лицо формы «треугольник».

Больше всего повезло девушкам с овальной формой: им подойдет любой тип стрижки каскад.

Подходить к выбору стрижки каскад стоит ответственно, подбирая ее тип под себя, ведь только тогда созданный образ будет выглядеть идеально.

Особенности укладки

В зависимости от техники, в которой выполнен каскад, она может предполагать плавные или резкие переходы, наличие филировки или ее отсутствие. Профилированные концы очень просто направить в нужную сторону, благодаря чему укладка заметно упрощается. А вот концы, с которыми процедура филировки не проводилась, уложить получится только с помощью фена и круглой расчески или утюжка.

Укладка на каждый день выполняется быстро и просто. Начинать сформировывать прическу следует с ее верхней точки. А чтобы готовый результат держался дольше, можно зафиксировать прическу лаком.

По мнению профессионалов, стрижка каскад на средние волосы очень проста в укладке. Такая прическа хоть и считается классической, но придает образу элегантности.

Стрижка без укладки

Как бы ни хотелось всегда быть с ухоженной прической, стоит понимать, что даже каскад требует регулярной укладки. Если этим пренебрегать, то локоны станут уныло болтаться, а концы разойдутся в разные стороны. Главным правилом укладки волос средней длины считается придание волосам объема у корней. Конечно, молодые бунтарки могут прибегнуть к взъерошенным, беспорядочно уложенным прядям. Но даже в этом случае необходимо какое-либо средство для укладки. Как можно заметить, существует множество вариаций, среди которых обязательно можно выбрать подходящую.

Преимущества стрижки каскад

У стрижки каскад на волосы средней длины есть несколько важных преимуществ:

стрижка универсальна и идет каждой девушке;

правильно выделят все красивые черты;

нет определенных правил для укладки;

есть возможность обзавестись модной челкой;

предполагается возможность создания ухоженной стрижки.

Примеры фотографий каскада на среднюю длину волос демонстрируют идеи оформления стрижки с разных сторон в различных техниках, а также варианты укладки. Фото-новинки 2018 года (вид спереди и сзади) помогут определиться с выбором.