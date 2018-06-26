Окрашивание для тех, кто устал от летней жары и хочет освежиться

Согласись, бьюти-тренды из Instagram хоть и выглядят эффектно, но в жизни часто неприменимы. К счастью, исключения бывают, и окрашивание серебристый блонд тому подтверждение. Бьюти-блогеры уверяют, что это не очередной мимолетный тренд, а прекрасная альтернатива классическому блонду, который отходит на второй план. Благодаря металлическим и жемчужным переливам серебреные волосы выглядят более ухоженными и здоровыми. А получить такой цвет несложно. Для начала тебе придется пройти через осветление волос, а потом можешь сразу переходить к тонированию — перманентный краситель или тонер с серебристым пигментом, тут уже выбирай на свой вкус.

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Кстати, серебристый блонд подходит абсолютно всем. Для цветотипа «зима» и «лето» подойдут самые светлые, практически белые оттенки с металлическим блеском, а привычный оттенок серебра отлично будет смотреться на девушках «весна» и «осень».

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