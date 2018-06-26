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L'Oreal Professionnel запустили новый тренд — нюдовые оттенки волос
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L'Oreal Professionnel запустили новый тренд — нюдовые оттенки волос 

Журнал ОК! 1 час назад
В новом модном сезоне вновь популярны мягкие, натуральные, пудровые оттенки. Ориентируясь на это, L'Oreal Professionnel запустил собственный тренд в окрашивании волос, ориентированный на естественность и неподдельность для девушек, предпочитающих подчеркивать свою природную красоту, — Nude.
В России тренд Nude представляет одна из самых красивых девушек планеты Ксения Сухинова — «Мисс мира» 2008 и популярный блогер.
Ксения очень рада, что сейчас так актуален тренд на натуральную красоту и что на съемках ей нередко делают натуральный макияж в нюдовых оттенках, лишь немного подчеркивая скулы и нанося хайлайтер. И конечно, то же самое касается цвета волос, о чем она говорит так:
Для съемки ролика Nude мне не пришлось менять цвет волос, мы лишь добавили им мерцающего блеска, что подчеркнуло натуральные оттенки. Получилось просто идеально! Вообще мне всегда очень нравилась продукция L’Oreal Professionnel, и я точно знаю, что мой мастер уже давно выбирает только их красители для моих волос
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