Выбор редакторов: 12 шампуней и бальзамов для wow-объема

Что такое лифтинг-шампунь, и какие средства сделают ваши волосы объемными, не превратив их в «одуванчик»? Редакторы BeautyHack — о лучших новинках и старожилах бьюти-индустрии.

Шампунь и бальзам High Rise Volume, Redken

А вы знали, что бренду Redken вот-вот исполнится 60 лет? Его в Голливуде основала Пола Кент, которая не прославилась как актриса (всего три сериала в фильмографии), зато стала одной из первых бизнесвумен, превратив небольшой бизнес с первоначальными вложениями в $3000 в бьюти-империю.

Изначально Пола и ее помощник химик Джери Реддинг сфокусировались на создании средств для чувствительной кожи головы и волос, испорченных после окрашиваний и осветлений. Но со временем появились линейки для объема, стайлинги, сухие шампуни — все это сейчас доступно в 43 странах.

У лифтинг-шампуня и бальзама с активной формулой филоксана цитрусовый аромат с кислинкой — когда наношу на волосы, по коже головы проходит небольшой холодок. Люблю за то, что после этой парочки можно не укладываться вовсе — объем никуда не денется. Если очень спешу, летом промываю волосы (шампунь наношу массирующими движениями, бальзам — по длине), подсушиваю их полотенцем и выбегаю с полумокрой головой на улицу. Волосы сами высыхают, а объем идет от самых корней. В составе протеины, которые наполняют волосы внутренней силой и восстанавливают их структуру, полимеры (отвечают за упругость) и углеводы (делают пряди более эластичными). Шампунь отлично очищает, поэтому часто использую его и после тяжелых стайлингов.

Цена за шампунь: 1900 руб. (500 мл) Цена за бальзам: 2100 руб. (250 мл)

Шампунь и бальзам для волос Fully Loaded, TIGI Bed Head

Люблю этот английский бренд за яркие, стильные и порой необычные упаковки, дерзкие и меткие названия и wow-эффект. Владельцы компании — семья Масколо, которая уже больше 50 лет в парикмахерском деле! Кроме TIGI ей принадлежит компания Toni&Guy. В 2008 году один из основателей этой бьюти-империи Тони Масколо получил почетный Орден Британской империи.

Оба средства из линейки Fully Loaded по текстуре напоминают желе и пахнут жвачкой «Hubba-Bubba» со вкусом лесных ягод: ароматы сразу же вернули в детство. Шампунь не сильно пенится, но это не сказывается на его способностях. Главная задача — обеспечить прикорневой объем, и с этим он прекрасно справляется, а кондиционер оказывает дополнительную помощь и способствует легкому расчесыванию волос после мытья. Их можно просто высушить с помощью фена и круглой расчески (этим супер-хаком со мной поделился известный российский парикмахер-стилист Роман Моисеенко, другие хитрости идеальной укладки по его рецепту можно прочитать здесь), и вот вам объем без лишних движений. Восторг!

Цена за шампунь: 905 руб. Цена за бальзам: 1135 руб.

Шампунь и кондиционер для объема Dallas, R+Co Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

R+Co — результат трудов трех знаменитых стилистов по прическам: Тома Приано, Говарда МакЛарена и Гаррена. Троица успешно работает с главными людьми мира моды и музыки — от Наоми Кэмпбелл до Мадонны . Если вам в руки попала заветная баночка, то первое, что захватит внимание — дизайн: на всех упаковках яркие, рифмующиеся с названиями фотографии. Кстати, часть из них снимал сам Говард МакЛарен (бывший креативный директор Toni & Guy и Bumble and Bumble). Главная особенность шампуней и кондиционеров R+Co в том, что они создавались для подготовки волос к стайлингу, но при этом великолепно ухаживают за волосами.

Линия Dallas, которую я попробовала (читай «влюбилась, выставила в первый ряд, купила и в дом к родителям») отвечает за уплотнение волос и визуальное придание объема. Моя основная проблема — тяжелый волос, который как ни крути щипцами и расческой-брашингом, все равно ляжет хоть и ровно, но без малейшего объема. После шампуня в паре с кондиционером я просто высушила волосы. Никаких дополнительных средств я не использовала, чтобы проверить все, о чем заявлено на упаковке. Результат обрадовал и удивил (на это я, признаюсь, не рассчитывала) — чистые, пышные (не пушистые!) волосы, как будто после укладки. Такой эффект — результат работы комплекса полимеров, они превращаются в антистатик и создают объем. В составе средств вы не найдете парабенов, сульфатов, минеральных масел и… глютена. Отдельно хочу отметить запах — я очень люблю аромат Jo Malone «Sea salt and wood sage». Именно так пахнет линейка Dallas.

Цена каждого средства: 1800 руб.

Шампунь и кондиционер «Экстра-объем» Extra Volume Shampoo and Conditioner, Moroccanoil

История бренда Moroccanoil началась с неудачного окрашивания его создательницы Кармен Таль. Во время путешествия по Израилю Кармен сходила в салон, где ей испортили волосы. Подруга отвела женщину в другой салон в Тель-Авиве: мастер спас пряди, нанеся на них аргановое масло. Один флакон чудо-средства Кармен взяла домой в Канаду , раздала друзьям и коллегам и убедила мужа Офера, что пора открывать бьюти-бизнес. Через 6 месяцев появился бренд Moroccanoil.

Всем тем, у кого волосы похожи на пух лебяжий, посвящаю отзыв на этот идеальный шампунь для объема! Лично я нахожусь в вечном поиске средств, придающих моим мягким, тонким и чересчур гладким волосам долгожданный объем и текстуру. Пробуя разные продукты, сталкивалась с двумя проблемами: одни шампуни давали нужный эффект, но локоны начинали пушиться еще больше, превращая меня в домовенка Кузю, другие — уплотняли волосы, а затем гравитация делала свое дело. Ароматный «дуэт» от Moroccanoil — та самая золотая середина. Волосы приподнимаются от корней, но при этом блестят и не путаются. В составе обоих средств — легкая деликатно очищающая формула, поэтому смело использую и шампунь, и кондиционер каждый день. Среди ингредиентов есть и главный герой всех средств Moroccanoil — аргановое масло с антиоксидантами, питающее волосы, а за объем отвечает экстракт из почек липы. Кстати, за наличие сульфатов, фосфатов и парабенов можно тоже не волноваться — благодаря им шампунь и кондиционер отлично подходят для ухода за окрашенными волосами. А еще у всех средств Moroccanoil (в том числе и этих) терпкий фирменный запах. Создатели бренда называют его «Fragrance Originale».

Цена каждого средства: 1405 руб.

Шампунь и кондиционер Angel Wash, Kevin Murphy

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Мое первое знакомство с Kevin.Murphy состоялось в салоне красоты Saco — мне делали восстанавливающий ампульный уход Treat.Me Moisture (подробнее о нем тут). Опыт был настолько удачным, что пару угловатых матовых пузыречков родом из Австралии поехали со мной домой.

Для своих тонких, слегка вьющихся прядей я выбрала серию Angel Wash — шампунь и кондиционер в дуэте должны очистить кожу головы и волосы, уплотнить их, но не утяжелить при этом, оставив естественный объем. Запах у средств невероятный! Пирожное, крем для торта — все самое сладкое, что вы можете себе представить! При этом ароматы у Kevin.Murphy никогда не получаются банальными: здесь приглушают сладость и добавляют горчинку лотос и манго.

Шампунь бессульфатный, но пенится хорошо. Очищает деликатно, не до скрипа, поэтому подходит на каждый день. Всегда завершаю уход использованием кондиционера. Как мне показалось, сухим волосам он даже придает легкий перламутровый оттенок — такими блестящими они становятся! А еще они мягкие, но текстурированные и объемные — совсем непохожие на пресловутый «одуванчик». Стайлингами после такого ухода я не пользуюсь. Твердая пятерка этой паре!

Цена за шампунь: 1300 руб. Цена за кондиционер: 2210 руб.

Шампунь и уход для волос Bain Volumifique, Kérastase

Я раньше никогда не пользовалась средствами французского бренда Kérastase, но вот здесь, например, нашла несколько хороших отзывов о марке от коллег. Всего у бренда более 10 коллекций для решения разных проблем: для тонких, ослабленных, жирных волос, чувствительной кожи головы, против перхоти и т.д. У меня русые (неокрашенные) волосы средней длины, объем которым я придаю укладочными спреями, не особенно надеясь на шампуни. Чтобы уменьшить количество задач с утра, было решено протестировать линейку Bain Volumifique. Ее главные цели — укрепление тонких прядей и добавление волосам визуального объема.

Шампунь густой и хорошо пенится (значит расход будет экономичным). Я наношу его один раз — этого достаточно, чтобы промыть кожу головы от стайлингов. Производитель говорит, что можно и два раза, но будьте готовы к тому, что волосы после «заскрипят». Поверх всегда использую смываемый уход. Он имеет консистенцию желе, поэтому легко распределяется по влажным, подсушенным полотенцем прядям. За уплотнение волос отвечает система Ampliflex, которая состоит из крошечных легких молекул, способных проникнуть внутрь волоса. Именно поэтому после они получаются гладкими и блестящими, но не тяжелыми — объем остается до следующего мытья.

Цена шампуня: 2190 руб. Цена ухода-желе: 3190 руб.