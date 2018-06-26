Без фена, утюжка и плойки: 5 простых способов накрутить волосы

Трудно отрицать: плойки и утюжки наносят значительный вред для здоровья твоих волос, хоть и выигрывают в скорости укладки. Но действительно ли ты знаешь все способы для укладки без нагревания? Вот несколько простых методов для закручивания волос, для которых не требуется никаких приспособлений и которые можно повторить в любой поездке в отпуск.

1. Волнистая укладка

Тебе понадобится:

средство для завивки — мусс или гель

шампунь для объема

полотенце

лак для волос

Промой волосы шампунем для объема, затем нанеси кондиционер только на кончики, чтобы не утяжелять все волосы. Разделяй волосы на пряди при нанесении пальцами. Затем тщательно промой волосы и выжми воду полотенцем. Не протирай волосы, чтобы не допустить поломок и растяжений. Пока волосы еще остаются влажными, выдави горошину средства для завивки на руку и начинай скручивать волосы, нанося на каждую прядь отдельно. Следи за тем, чтобы средство не попадало на корни, иначе волосы будут выглядеть грязными и жирными. Продолжай закручивать волосы наверх, а затем дай им высохнуть. Закрепи результат лаком.

2. Пин-ап кудри

Тебе понадобится:

полотенце

расческа с широкими зубчиками

гель для волос

заколки

лак для волос

Промой волосы шампунем и кондиционером. Распутай пряди широкими зубчиками, прежде чем перейдешь к сушке. Мягко сожми полотенцем волосы, чтобы удалить лишнюю влагу. Нанеси немного геля для укладки на всю длину. Возьми тонкую прядь сбоку, оберни ее вокруг указательного пальца, чтобы создать петлю, удерживая ее пальцами — продолжай накручивать ее к корням. Убедись, что полученный завиток закручен наружу. Закрепи кольцо невидимкой. Повтори этот процесс с остальными волосами. Помни, что завитки с разных сторон должны лежать в разных направлениях. Затем оберни волосы шелковым или хлопковым шарфом, чтобы удержать все заколки на месте, а также поглотить лишнюю влагу. Оставь волосы в таком состоянии на несколько часов, а когда снимешь заколки — используй лак для волос.

3. Брейды

Тебе понадобится:

резинки для волос

лак для волос

Промой волосы и подожди, пока они останутся чуть-чуть влажными. Раздели их на пряди и заплетай французские косы. Чем плотнее будут уложены волосы в косе — тем более четко будут выделяться кудри. Оставь их досыхать и не распускай, пока волосы не станут абсолютно сухими. После того, как волосы будут распущены, не забудь использовать спрей для закрепления.

4. Узлы банту

Тебе понадобится:

полотенце

заколки

шапочка для душа

мусс для укладки

лак для волос

Метод банту отлично подходит для всех типов волос и помогает сделать четко выраженные кудри без нагрева. Промой волосы шампунем и кондиционером. Когда они будут практическими сухими, бери небольшие пряди и начинай их закручивать до того момента, пока волосы не превратятся в небольшую веревку. Закручивай прядь вокруг самой себя, чтобы сформировать небольшую шишку, и закрепи заколкой. Повторяй с каждой прядью до тех пор, пока все волосы не будут завязаны в узлы. Надень шапочку для душа и оставь в таком положении на несколько часов. Разверни каждый узел и пальцами слегка расчеши волосы. Закрепи прическу лаком.

5. Ободок

Тебе понадобится:

повязка на волосы

спрей с морской солью

невидимки или заколки

Пока твои волосы остаются влажными, оберни повязку вокруг головы. Раздели волосы на две половины и начни обматывать их вокруг ободка. Когда добираешься до конца пряди — закрепляй заколкой. Когда волосы полностью просохнут, сбрызни их спреем с раствором морской соли, чтобы удерживать объем.