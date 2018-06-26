Что есть и пить: жителям Удмуртии рассказали, как вести себя в жару

Ижевск. Удмуртия . Жителям Удмуртии напомнили о правилах поведения в жаркую погоду. Пребывание на солнце безопасно с утра до 10:00 часов и вечером после 17:00 часов, сообщает пресс-служба города.

— Лучшее время для работы на даче — до 11:00. Если чувствуется тяжесть в сердце, а перед глазами закрутились и пропали пятна — это говорит о нарушении кровоснабжения сосудов сетчатки.

— На кондиционере не следует устанавливать температуру ниже +23-25 градусов Цельсия. Если кондиционера в помещении нет, то можно установить перед вентилятором емкость с водой. Жидкость под действием напора тёплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

— В жаркую погоду жителям советуют исключить из рациона жирную, жареную и сладкую пищу. Лучше включить в свое меню овощи, фрукты, отварную или тушеную рыбу, курицу, холодные супы. Не стоит кушать белый хлеб. Вместо мяса лучше употреблять отварную рыбу, вместо гарнира — овощи.

— Чтобы не произошло обезвоживания, необходимо пить не менее 1,5-3 литров в день. Основной объем лучше употребить утром или вечером, чтобы организм мог запастись влагой.

— В жаркие дни нужно носить лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей, надевать лёгкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни, когда температура воздуха поднимается выше +28 градусов, на улицу лучше не выходить, особенно с 11:00 до 17:00.

Пляжный сезон в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-26.

Утолить жажду помогут кефир и йогурт. Также хорошими напитками в жару считаются горячий зеленый чай без сахара, черный чай с молоком, морс и компот из сухофруктов.

Не следует пить ледяную воду, она дольше остается в желудке, и содержащиеся в ней минеральные соли долго не поступают в клетки организма. К тому же холодные жидкости заставляют потеть еще сильнее. Поэтому следует пить воду комнатной температуры. Cоки лучше разбавлять.

Не рекомендуется: употреблять алкоголь (в том числе и пиво) и газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме. Следует обратить внимание на то, чтобы вода не была слишком холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ.

В такую погоду рекомендуется принимать контрастный душ. «Сначала включаем теплую воду, постепенно уменьшая ее температуру. Утром заканчиваем процедуру прохладной водой, вечером, перед сном — теплой (горячей). Голову в жару лучше мыть шампунем с экстрактом мяты, эвкалипта», — передает пресс-служба города.

Первая помощь

При тепловом ударе пострадавшего нужно перенести в тень, уложить, поднять ноги, чтобы кровь притекла к голове. Вызвать скорую помощь. До приезда скорой пострадавший должен лежать в прохладном и проветриваемом месте, в расстегнутой одежде, голова должна быть приподнята. На лоб следует положить влажный холодный компресс и дать свежей воды с ложкой соли.

Запомните

Людям с большим количеством родинок пребывание на солнце лучше сократить.

Нельзя допускать покраснений и солнечных ожогов на коже. Если это произошло, как минимум два дня нужно провести в тени.

Находиться на солнце можно не более полутора-двух часов в день

Грудным детям нельзя находиться на солнце

Одежда не защищает полностью кожу от солнца: хлопок пропускает 6% солнечных лучей, в мокром виде до 20%.

Используйте солнцезащитную косметику

Не пользуйтесь при загаре декоративной косметикой, дезодорантами и духами — они могут спровоцировать появление пигментных пятен на коже.

После купания на море обязательно ополосните кожу пресной водой, поскольку солёные капли создают эффект линзы.

После загара нужно принять прохладный душ и сделать мягкий массаж с увлажняющим кремом.

Если температура в течение нескольких суток не опускается ниже +32 градусов Цельсия, а влажность — ниже 80%, то наблюдается опасное явление — «тепловая волна».