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Гадкая мода: волосы, краска и помада
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Гадкая мода: волосы, краска и помада 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Научный сотрудник МВЦ «Музей моды», выпускница факультета истории искусства РГГУ Анастасия Комаровская расскажет, как менялись женские прически в XIX веке, как именно возводили сооружения на голове, каким образом украшали прически, при чем тут мох, колосья и кладбищенские ограды, могли ли украшения быть вредными для здоровья и благодаря чему появились короткие стрижки.
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