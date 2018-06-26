Гадкая мода: волосы, краска и помада

Научный сотрудник МВЦ «Музей моды», выпускница факультета истории искусства РГГУ Анастасия Комаровская расскажет, как менялись женские прически в XIX веке, как именно возводили сооружения на голове, каким образом украшали прически, при чем тут мох, колосья и кладбищенские ограды, могли ли украшения быть вредными для здоровья и благодаря чему появились короткие стрижки.

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