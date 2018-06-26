В салоны красоты внедрят digital: Schwarzkopf запустил новый цифровой продукт

Торговая марка Schwarzkopf компании Henkel отмечает в этом году свой 120-летний юбилей. К своему празднику команда успешной марки подарков не ждет, напротив, сама решила презентовать миру свои последние разработки, которые однозначно порадуют потребителя и удивят тех, кто следит за последними новинками в области инноваций и диджитала.

Об успехах кампании за последние годы, о планах на будущее и о первом собственном продукте бренда Schwarzkopf представители компании рассказали Sostav в рамках глобального пресс-тура в штаб-квартиру Henkel в Дюссельдорфе

К появлению новых технологий во всех сегментах рынка каждая компания адаптируется по-своему. Что же могла предложить своему потребителю марка, специализирующаяся на уходе за волосами? И не просто марка, а первооткрыватель шампуня, лака для волос и еще множества инновационных продуктов и механик. На этот раз Schwarzkopf решил действовать более радикально, подготовив к запуску умный салон красоты.

Новое устройство SalonLab формально состоит из двух частей: сканера (Analyzer), легко помещающегося в руке, и специальной установки (Customizer), которая выполняет роль своеобразного миксера для шампуня. Персонализированного шампуня, между прочим.

Как это работает?

Устройство совершает сразу несколько операций:

Сканер, закрепленный на пряди волос, анализирует их качество и здоровье на молекулярном уровне, предлагая полную процентную выкладку о состоянии волос.

Сканер также способен определить и продемонстрировать истинный цвет волос, а также цвет, который обретут волосы после окрашивания (не секрет, что один и тот же оттенок на разных волосах будет выглядеть по-разному, каждый раз — сюрприз).

Основываясь на данных, полученных с помощью сканера, «миксер» разрабатывает уникальную для каждого потребителя формулу шампуня, идеально подходящего именно для него, а также обеспечивающего правильный уход и (по необходимости) восстановление волос.

Согласно формуле, «миксер» смешивает необходимые ингредиенты в нужном количестве и соотношении и шампунь, словно вода из кулера, наливается в бутылку.

Стоит отметить, вместе с шампунем SalonLab предлагает потребителю наклейку для бутылочки, на которой размещаются инициалы владельца, а главное — штрихкод, в который и вшита уникальная формула. Таким образом, повторно проходить процедуру анализа волос не требуется, достаточно будет отсканировать штрихкод, и устройство приступит к разработке шампуня.

Сбор данных о состоянии волос клиента и производство уникального шампуня занимает чуть больше пяти минут.

Команда разработчиков, само собой, предложила одному из присутствующих проанализировать свои волосы и получить свой персональный шампунь. Первой в Европе SalonLab опробовала наш корреспондент.

Что дальше?

Новая технология от Schwarzkopf компании Henkel была представлена впервые в рамках данного пресс-тура. До этого разработки были обнародованы лишь для зрителей и жюри нескольких фестивалей и премий, среди которых CES (Consumer Electronics Show) 2018, German Brand Awards и другие. Без внимания и наград умный салон красоты не остался — например, на CES SaloLab взял сразу две награды

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Нильс Декке (Niels Daecke), руководитель отдела цифрового маркетинга в категории Beauty Care, поясняет, что в ближайший год умный салон будет доступен для клиентов в тестовом режиме.

Нильс Декке, руководитель отдела цифрового маркетинга Henkel в категории Beauty Care

Пары тестов в рамках фестивалей или подобных пресс-туров недостаточно, чтобы корректно оценить готовность товара к выходу на рынок. Мы планируем внедрить SalonLab в несколько салонов красоты Германии и, возможно, в некоторых других европейских странах. Нам необходимо многократное использование устройства на регулярной основе, а также экспертиза парикмахеров, которые смогут выявить или технические проблемы, или некорректность в анализе данных о волосах.

В общем, новым технологиям в индустрии красоты однозначно быть. Заявленный продукт вряд ли появится в доме каждого, как расческа или зубная щетка, так как ежедневного использования не требует, но вот работу сотрудников салонов красоты, надеемся, заметно упростит.