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Таня Терешина показала редкий снимок из молодости
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Таня Терешина показала редкий снимок из молодости 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российская певица решила перебрать свой архив и нашла необычный снимок 20-летней давности. На нем Таня такая же стройная, одетая в черную кофту и короткую юбку, но с темными волосами и челкой.
Как подумала сама Терешина, в том время она, очевидно, была под впечатлением от фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Только так можно объяснить сходство 19-летней Тани с Мией Уоллес, роль которой исполнила Ума Турман. Певица с ностальгией вспомнила, как в молодости ей не приходилось переживать о состоянии кожи и лишнем весе. Терешина заметила, что в таком возрасте все кажется вечным, молодые люди красивы уже благодаря своей беспечности и искренности.
Поклонники успокоили 39-летнюю певицу: «Таня, вы на фото юная, а сейчас молодая, и ещё красивее стали. Зрелость такая, сочность, мудрость. И материнство вас невероятно украсило», «Какая вы, Танечка, красивая! За 20 лет вы вообще не изменились».
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