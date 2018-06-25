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17 небанальных причесок для подружки невесты
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17 небанальных причесок для подружки невесты 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Как чувствовать себя принцессой и не стать злодейкой в глазах невесты? Советует независимый парикмахер Виктор Комский.
«Первое и главное правило: прическа подружки невесты должна грамотно сочетаться с ее нарядом. Используйте ваше платье как источник вдохновения.
Второе — ваша укладка должна быть простой. Нужно помнить о том, что прически самих невест бывают довольно простыми. Угодить им сложно! Чтобы не оказаться наряднее, спросите у невесты напрямик, какую укладку она задумала.
Третье — поговорите с другими подружками невесты и выберите общий стиль. Невеста будет довольна!»
Вспоминаем лучшие прически знаменитых подружек невест:
Марго Робби
Тейлор Свифт
Джорджия Мэй Джаггер
Виктория Бэкхем
Пиппа Миддлтон
Кейт Миддлтон
Лотти Мосс
Рэйчел МакАдамс
Кара Делевинь
Кейт Боусуорд
Кира Найтли
Эмили Ратаковски
Рэйчел Билсон
Кирстен Данст
Бейонсе
Селена Гомез
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