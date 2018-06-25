17 небанальных причесок для подружки невесты

Как чувствовать себя принцессой и не стать злодейкой в глазах невесты? Советует независимый парикмахер Виктор Комский.

«Первое и главное правило: прическа подружки невесты должна грамотно сочетаться с ее нарядом. Используйте ваше платье как источник вдохновения.

Второе — ваша укладка должна быть простой. Нужно помнить о том, что прически самих невест бывают довольно простыми. Угодить им сложно! Чтобы не оказаться наряднее, спросите у невесты напрямик, какую укладку она задумала.

Третье — поговорите с другими подружками невесты и выберите общий стиль. Невеста будет довольна!»

Вспоминаем лучшие прически знаменитых подружек невест:

Тейлор Свифт

Лотти Мосс

Кейт Боусуорд

Кира Найтли

Эмили Ратаковски

Кирстен Данст

Бейонсе

Селена Гомез

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