«Опять эти корни»: 7 способов свести необходимость в окрашивании к минимуму

Шатуш

Одна из наиболее щадящих техник окрашивания, позволяющая создать гармоничный переход цвета даже при очень сильном осветлении. Четкие границы отсутствуют, так как цвет растягивается по всей длине прядей. При идеально выполненном шатуше создается эффект волос, выгоревших на солнце. Блики красиво играют на свету, и благодаря этим переливам прическа приобретает ухоженный и более здоровый вид. Этот вид окрашивания не требует частой коррекции — при отсутствии явной седины к мастеру вы будете обращаться раз в 2-3 месяца.

Глоссинг

Глоссинг — это процедура для оздоровления и поддержания красоты окрашенных волос. По своей сути она напоминает ламинирование — только состав препаратов более натуральный. Во время процедуры чешуйки волос «запаиваются», они становится гладкими и послушными, цвет краски смягчается. На блестящих, здоровых волосах переход цвета выглядит более плавным, и отросшие корни не так сильно бросаются в глаза. Глоссинг помогает отсрочить окрашивание волос минимум на 5-6 недель.

Балаяж

При балаяже волосы окрашиваются поперечным способом. Но в отличие от мелирования осветляющий состав наносится не по всей длине, а максимум на 2/3 волоса. Мастер разделяет весь объем на несколько областей, выбирает отдельные тонкие прядки, наносит на них краску и тщательно растушевывает ее. В классическом исполнении светлые блики должны контрастировать с темными корнями. Такое окрашивание выгодно подчеркивает форму градуированной стрижки и не требует частой коррекции. Волосы можно окрашивать так часто, как вы сами того захотите.

Омбре

Техника омбре предполагает создание темной базы у корней и любого светлого оттенка, начиная с середины длины. Переход при этом типе окрашивания более резкий, горизонтальный. Выбрав технику омбре, вы можете не беспокоиться об отросших корнях, так как мастер изначально создает такой эффект. Этот стиль окрашивания часто выбирают женщины, мечтающие отрастить натуральные волосы. Четкий переход цвета хорошо смотрится на волосах средней длины, на коротких прядках омбре может выглядеть неряшливо.

Сомбре

Техника собмре предусматривает применение трех близких друг к другу тонов. Их микс дает мягкий, поэтапный переход одного цвета в другой. Один из классических приемов в технике собмре — создание плавного перелива от темно-коричневых или черных корней в холодный пепельный блонд. При этом такой контраст выглядит вполне гармонично. По прошествии нескольких месяцев прическа начинает выглядеть даже лучше, чем сразу после окрашивания.

Брондирование

При брондировании мастер отбирает тонкие отдельные прядки и поочередно окрашивает их в 2-3 оттенка, близких к натуральной базе. Это позволяет придать прическе визуальный объем и создать эффект выгоревших прядей — как будто бы вы только что вернулись из длительного отпуска у моря. Название техники происходит от английского слова bronde, в котором смешались два других слова — blond (блонд) и brown (коричневый). Правила брондирования запрещают использование чересчур светлой и темной палитры цветов. Выбор ограничен медовыми, карамельными, песочными, кофейными и ореховыми оттенками. Волосы окрашивают, отступив 3-4 см от головы. Коррекцию брондирования можно проводить через 2-4 месяца после посещения парикмахера.

Стробинг

Эта техника основана на чистой импровизации мастера. Его цель — создать естественный отблеск света в волосах. При этом четких правил по выполнению стробинга нет — мастер выбирает тон и расположение прядей практически интуитивно, ориентируясь на базовый цвет, структуру волоса, цвет кожи и другие аспекты. Стробинг подойдет женщинам, которые не готовы к кардинальной смене цвета и частому подкрашиванию корней, но хотят придать прическе более ухоженный и здоровый вид.