«Роскосмос» показал видео стрижки космонавтов на орбите‍

Машинка для стрижки в космосе совмещена со шлангом пылесоса.

"Роскосмос" опубликовал на своем сайте панорамное видео, на котором продемонстрирован процесс стрижки в космосе.

На кадрах можно увидеть, как российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки делает прическу своему коллеге Александру Мисуркину , передает информагентство Nation News.

Для стрижки космонавты используют специальную машинку, совмещенную со шлангом пылесоса, чтобы волосы не разлетались по станции.

На видео можно увидеть еще одного космонавта — американца Джо Акаба. Можно услышать, как он в шутку обращается к Антону Шкаплерову с просьбой постричь и его за три доллара.