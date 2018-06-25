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«Роскосмос» показал видео стрижки космонавтов на орбите‍
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«Роскосмос» показал видео стрижки космонавтов на орбите‍ 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Машинка для стрижки в космосе совмещена со шлангом пылесоса.
"Роскосмос" опубликовал на своем сайте панорамное видео, на котором продемонстрирован процесс стрижки в космосе.
На кадрах можно увидеть, как российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки делает прическу своему коллеге Александру Мисуркину, передает информагентство Nation News.
Для стрижки космонавты используют специальную машинку, совмещенную со шлангом пылесоса, чтобы волосы не разлетались по станции.
На видео можно увидеть еще одного космонавта — американца Джо Акаба. Можно услышать, как он в шутку обращается к Антону Шкаплерову с просьбой постричь и его за три доллара.
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