Роскосмос показал, как делают стрижку на орбите

Космонавты используют особенную машинку — она совмещена со шлангом пылесоса для того, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили точную технику.

На видео показано, как Мисуркин просит Шкаплерова сделать ему более «вертикальную» прическу, «не огурцом». Во время процесса к российским космонавтам приходит американец Джо Акаба и в шутку договаривается, чтобы Шкаплеров постриг и его за три доллара.

Сейчас космонавты находятся на Земле. Мисуркин вернулся на Землю 28 февраля, а Шкаплеров — 3 июня.