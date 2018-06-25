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Роскосмос показал, как делают стрижку на орбите
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Роскосмос показал, как делают стрижку на орбите 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Роскосмос опубликовал на своем сайте панорамное видео, на котором продемонстрирован процесс стрижки в космосе — российский космонавт Антон Шкаплеров с помощью специальной машинки делает прическу своему коллеге Александру Мисуркину.
Космонавты используют особенную машинку — она совмещена со шлангом пылесоса для того, чтобы остриженные волосы не разлетелись в невесомости по всей станции, не мешали экипажу и не повредили точную технику.
На видео показано, как Мисуркин просит Шкаплерова сделать ему более «вертикальную» прическу, «не огурцом». Во время процесса к российским космонавтам приходит американец Джо Акаба и в шутку договаривается, чтобы Шкаплеров постриг и его за три доллара.
Сейчас космонавты находятся на Земле. Мисуркин вернулся на Землю 28 февраля, а Шкаплеров — 3 июня.
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