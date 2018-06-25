BTS удивили поклонников

Популярная корейская группа BTS не перестаёт радовать своих поклонников. Два дня назад прошла премия, и стали настоящими рекордсменами. Парни забрали все награды, на которые были номинированы: лучший дуэт, самый большой фандом, песня, которая заставляет улыбаться, лучший танцевальный трек. Правда, на самой премии группе появится так и не удалось. У парней сейчас долгожданный тур по всему миру и несколько концертов параллельно. Например, недавно прошёл на стадионе. Там появились только в конце мероприятия, но запомнились лучше остальных. Вместо привычных чёрных и коричневых волос фанаты увидели радужные: розовый, вишневый, рыжий, персиковый и пепельный.

Многие поклонники расстроились, что не успели попрощаться с предыдущем цветом волос, а другие, наоборот, уверены, что их кумиры просто решили задать новый тренд, а цветные волосы — всего лишь парики.