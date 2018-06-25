Ещё
BTS удивили поклонников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Добейте меня!": жена Джигарханяна в тяжелом состоянии
"Добейте меня!": жена Джигарханяна в тяжелом состоянии

BTS удивили поклонников 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Популярная корейская группа BTS не перестаёт радовать своих поклонников. Два дня назад прошла премия, и стали настоящими рекордсменами. Парни забрали все награды, на которые были номинированы: лучший дуэт, самый большой фандом, песня, которая заставляет улыбаться, лучший танцевальный трек. Правда, на самой премии группе появится так и не удалось. У парней сейчас долгожданный тур по всему миру и несколько концертов параллельно. Например, недавно прошёл на стадионе. Там появились только в конце мероприятия, но запомнились лучше остальных. Вместо привычных чёрных и коричневых волос фанаты увидели радужные: розовый, вишневый, рыжий, персиковый и пепельный.
Многие поклонники расстроились, что не успели попрощаться с предыдущем цветом волос, а другие, наоборот, уверены, что их кумиры просто решили задать новый тренд, а цветные волосы — всего лишь парики.
Popcake.tv: последние новости
BTS: новый цвет волос — начало новой легенды Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу Между Бузовой и Киркоровым больше, чем дружба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Добейте меня!»: жена Джигарханяна в тяжелом состоянии15
Киев направил ноту Москве103
Трагедия в Назрани: ученики устроили стрельбу15
Секс-бомба для террористов7
США лишились первого F-3587
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение