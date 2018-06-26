В Россию пришло лето. Как спастись от жары

Для кого-то это повод бежать загорать, купаться и гулять круглыми сутками в лёгкой одежде. Но для других летний зной становится причиной повышенного давления, солнечных ожогов и головной боли, и уже не доставляет никакой радости.

Хорошо, когда дома есть кондиционер или вентилятор, а что делать если нет, или есть, но они уже не помогают? Как уберечь от жары себя и близких и не угодить в больницу с солнечным ударом и тепловым перегревом?

Начнём с интерьера

Смените шторы на жалюзи. Если свет проникает в комнату, то она нагревается ещё на десять градусов и создается парниковый эффект. Окна можно заклеить отражающей свет пленкой, которая стоит недорого в любом садовом магазине. Под вентилятор или напротив него поставьте несколько бутылок с замороженной водой или тарелку со льдом. Так вы создадите эффект кондиционера. Днем окна помещений закрывайте, а рано утром или по вечерам, устраивайте сквозняк. Этим вы охлаждаете помещение. Ночью спите с открытым балконом или окнами настежь. Замените лампы накаливания на флуоресцентные. Они выделяют на 80% меньше тепла, чем лампы накаливания.

Займёмся нашим телом

Что есть и пить в жару:

Ешьте свежие овощи и фрукты или перекусывайте холодными закусками. Запаситесь холодной водой, для этого на ночь положите бутылку с водой в морозильник. Вода будет медленно размораживаться и вы долго сможете пить холодную, а потом прохладную воду, правда, по глоточку. Пейте зеленый чай, он хорошо регулирует теплообмен. Охлаждающим эффектом обладают хурма или бананы, а также фрукты и овощи зеленого и белого цветов. В жару откажитесь от алкоголя, в том числе и пива (оно обезвоживает) и от кофе — это лишняя нагрузка на сосуды. Лимонад крайне нежелателен, т.к. в нем много сахара и он повышает давление, что нежелательно в жару. В жару лучше пить воду с лимоном, минеральную воду, фреши, компоты.

Одежда и аксессуары:

Одевайтесь с умом — летом легче всего переносить жару в просторной одежде светлых тонов из натуральных тканей, идеально из хлопка. В самый жаркий период дня оберните вокруг головы или шеи мокрое полотенце. НЕ забывайте про головной убор!Не лишним в жару носить с собой веер и платочек. Платочек можно смочить водой и протереть лицо и руки в душном транспорте. Ну и ветерком от веера вы порадуете и себя, и ближнего. Обязательно надевайте солнцезащитные очки, даже если солнце не слишком сильное

Как ухаживать за кожей:

Если есть возможность, регулярно принимайте душ прохладный или теплый. Прохладный душ снизит температуру тела, а теплый даст вам иллюзию того, что температура в комнате ниже, чем есть на самом деле. Кроме того, душ увлажнит кожу, что очень актуально в жару. Летом старайтесь избегать макияжа, жирных кремов и антиперспирантов. Вашей коже и так тяжело дышать. Держите возле себя маленький пульверизатор и периодически сбрызгивайте себе лицо, руки и пространство вокруг. Пользуйтесь солнцезащитным кремом, особенно для лица. Ноги на ночь мойте холодной водой.

Какой образ жизни вести

Попробуйте снизить свою активность в жаркое время суток, раньше вставайте или делайте дела вечером. Если от жары сложно уснуть, за пару часов до сна сложите постельное бельё в полиэтиленовый пакет и положите в холодильник. Со временем, конечно же, постель нагреется, но засыпать будет куда приятнее. Кроме того, постельное бельё и подушки должны быть из легких и натуральных тканей. Держите возле кровати бутылку с холодной водой, чтобы ночью вы могли смочить горло и протереть лицо, не вставая с кровати. В офисе хорошо иметь растения с большими листьями (бегония или фикус), оросив их водой, вы долго будете наслаждаться влагой вокруг себя. Все важные дела постарайтесь сделать в первой половине дня, пока солнце еще не такое жаркое. Ходите босиком по траве (если есть такая возможность). Старайтесь днем не включать компьютер и другие энергопотребляющие приборы. Это поможет сохранить вам прохладу в комнате.

Информация для водителей

Как спастись от жары в машине:

На все стекла автомобиля повесьте солнцезащитные шторки на присосках. Они помогут снизить температуру в салоне на 5-7 градусов. Приобретите холодильник для автомобиля и всегда держите в нем кубики льда и воду. Кубиком можно легко протереть лицо и шею, а холодную воду взять с собой в офис. Установите «зеркальный» экран на ветровое стекло (края зажмите дверями). Если устанавливать экран внутри (как делают многие), то отраженное им тепло и солнечный свет остаются в салоне. Чем чище ваш автомобиль, тем лучше от него отражается солнечный свет. Почаще мойте и полируйте свою машину. На заднее сидение автомобиля положите сумку с пластиковыми бутылками с замороженной водой или резиновые грелки со льдом, воздух в машине будет прохладнее. В салоне автомобиля используйте эфирное масло хвойных деревьев. При вдыхании дает освежающий эффект.

Как уберечь грудничка от высокой температуры?

Приготовьте достаточные запасы бутилированной воды, чтобы иметь возможность поить ребенка так часто, как это необходимо. Кожа ребёнка постоянно должна дышать. Не старайтесь укутывать малыша летом, даже если на улице пасмурно. Одевайте ребенка по погоде, предупреждайте перегревание тела. Используйте высококачественный детский крем, смягчающие и увлажняющие кремы с витаминами Е, В5, средства детской лечебной косметики. Увлажнять кожу нужно не менее двух раз в день, обязательно после купания. Приобретите специальный детский вентилятор, у которого не сильный поток воздуха. Ещё несколько общих рекомендаций:

Соблюдайте режим, спите не менее восьми часов, проводите как можно больше времени около воды и просто радуйтесь жизни!