Тренд из Instagram: прически в стиле бохо

Вообще бохо-прически — сплошное удовольствие, выглядят круто в любом исполнении, да и легкая небрежность, предусмотренная по умолчанию, спасет вас в случае, если парикмахер из вас не очень умелый.

Главный секрет успеха — запастись аксессуарами. В ход идет то, чего летом на каждом углу, — цветы, веточки, травы. Бусины, заколки и украшения для волос тоже в почете.

В случае с бохо главная сложность — освоить замысловатые плетения, которые повторить самому зачастую слишком сложно, да и как минимум неудобно. Поэтому если соберетесь пойти на очередной летний фестиваль как канонический представитель детей цветов, обратитесь за помощью к любимому стилисту по волосам. В остальном — поле для экспериментов слишком большое, чтобы игнорировать этот (тем более на редкость удачный) тренд из нашей любимой соц сети.

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