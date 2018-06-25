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В стиле афро! Как сделать стильную укладку с мелкими кудряшками и выглядеть круто
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В стиле афро! Как сделать стильную укладку с мелкими кудряшками и выглядеть круто 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Когда душа требует перемен, мы рекомендуем начинать все эксперименты со внешностью с освоения новых укладок! Мы собрали для тебя пошаговый мастер-класс по созданию самой трендовой укладки летнего сезона в нашем видео. Смотри его скорее и не бойся повторить увиденное дома!
Афрокудри — главный тренд летнего сезона. Не переживай, с такой укладкой ты ни в коем случае не будешь похожа на жертву неудачной химической завивки. Из-за небольшого количества используемых стайлинговых средств, эффекта склеивания точно не будет, а прическа будет смотреться максимально естественно. Постарайся избегать слишком яркого макияжа в сочетании с афрокудрями, ведь мелкие кудряшки — и без того главный акцент в образе.
Но знай, из-за мелких кудряшек твои волосы будут казаться гораздо короче, чем они есть на самом деле. Но и в этом есть свои плюсы: как еще можно узнать, пойдет ли тебе каре, не отрезая 10 см волос?
За помощь в организации съемки благодарим салон Inhype Beauty Zone!
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Instagram
Видео: Екатерина Худякова
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