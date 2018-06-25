Маникюр с суккулентами, столовые приборы вместо ногтей и другие шокирующие тренды в нейл-арте

Чего только не придумают поклонники необычного нейл-арта, чтобы выделиться из толпы. В ход идут все средства: от тонкой проволоки до растущих дома мини-суккулентов. Благо мы меняем маникюр чаще, чем любимый парфюм или подходящий оттенок помады. Скорее читай статью и узнаешь о самых странных и даже шокирующих вещах, которые могут украшать твои ногти!

Единороги

Повальное увлечение этими мистическими существами отразилось на всех сферах моды и красоты. Фанаты магии и волшебства вооружились тюбиками голографического блеска для губ и хайлайтерами и даже придумали маникюр с этими сказочными созданиями. Побольше голографического розового, блесток, космической втирки, звездочек и радуги — видимо, мастер решил не жадничать, когда создавал это произведение маникюрного искусства! На одном пальце нужно непременно изобразить золотой рог или жезл с характерной закручивающейся спиралью наращенного ногтя, завитого вокруг своей оси.

Суккуленты

Этот тренд появился одним холодным осенним вечером, когда взгляд Роз Борг из Австралии уныло блуждал по комнате и вдруг остановился на самых неприхотливых комнатных растениях. Так появился 3D-маникюр из живых суккулентов. Посуду с ним не помоешь, но смотрится очень эффектно. Одна беда: раз это живые растения, посаженные на клей, то увядают они крайне быстро.

Марихуана

Настоящие листья каннабиса на ногтях для истинных бунтарок и нарушительниц общественного порядка — Боб Марли бы одобрил. Техника нанесения аналогична работе с другими сухоцветами: лепестки высушивают особым образом и накладывают на ноготь, закрепляют гелем. Заменить цветочки марихуаной придумала Луизиана Фам из Калифорнии. Клиент должен принести с собой кусочки травы и документы, подтверждающие легальность использования наркотического растения (употребление марихуаны в Калифорнии легально, но исключительно в медицинских целях).

Пирсинг

Те, кому сережек в ушах/носу/пупке (нужное подчеркнуть) и других частях тела уже недостаточно, осваивают новые места для пирсинга. Для этого бьюти-эксперимента придется отрастить ногти средней длины, чтобы можно было безболезненно просверлить в них дырочку. Сюда можно цеплять что угодно — от сережки до настоящей цепи. Если подвеска небольшая по размеру и украшает лишь один ноготь, то пирсинг может смотреться аккуратно и не мешать. Однако соблюдать аккуратность придется в любом случае: одно неосторожное движение может не просто оставить тебя без маникюра, но и травмировать целый палец.

Проволока

Еще один необычный материал для дизайна — железные нити. При помощи проволоки можно создавать 3D-картинки, делать окантовку вдоль кутикулы и даже визуально увеличивать длину ногтей. С таким украшением на ногтях даже колец не нужно. Однако найти особую тонкую декоративную проволоку толщиной в 0,3 мм (другая просто не согнется в желаемую форму) можно только в специализированных магазинах для рукоделия.

Этот тренд придумали люди, которым наличие 32 зубов в человеческом организме показалось недостаточным. На каждый ноготь накладывают специальный слепок, который похож на форму зуба, покрывают белой краской и высушивают. Ходить с зубами-молярами на ногтях не очень удобно, так как привычная форма ногтя, которым можно что-то сковырнуть или поддеть, заметно утолщается на концах. Особенно вдохновленные этой идеей просят даже нарисовать кариес и зубной налет для правдоподобности картины.

Портрет на ногтях

«Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду расскажи…» Теперь можно смотреть на себя любимую сразу с десяти ракурсов, ведь на ногтях изображено твое лицо с разными эмоциями. Сам образ дополнен реальными волосами, полностью повторяющими прическу клиента. Снимать такое творение будет особенно жалко!

3D-маникюр

На самом странном и эпатажном маникюре в Сети специализируется московская сеть салонов Nail Sunny. Чего только на ногтях они не делали: столовые приборы, храм Василия Блаженного, горящий факел, открывающийся гроб… Все это нас удивило не так, как детская ручка новорожденной Сторми и наманикюренный палец Кайли Дженнер. И весь этот объемный нейл-арт на одном ногте, на минуточку! Неизвестно, тиражируют ли они свои шедевры или делают их в единичном экземпляре, но отбоя от клиенток у них нет.

Одинаковый маникюр с питомцами

Связь между обожаемым домашним питомцем и хозяином оказалась намного сильнее, чем можно было представить. Поэтому теперь маникюр у тебя и у питомца может быть одинаковый, однако лаки при этом совпадают только по цвету, но не по составу. Специально для животных изобрели цветные покрытия, которые не вредят их ногтям и пищеварительной системе. Так что выглядеть в унисон со своими братьями меньшими безопасно для них в первую очередь.

Волосы на ногтях

Что может быть приятнее, чем провести по коже пушистым и мягким мехом? После обычного маникюра поверх топа наклеивают ворс или даже шерсть. Правда, мочить такую красоту не рекомендуется, а залезть пальцем в любимую баночку с кремом больше не получится. Приготовление пищи с таким маникюром и без перчаток тоже под запретом, иначе замучаешься вытаскивать волосы из еды. Твоим домашним кулинарные творения с инородными частичками точно не понравятся.

Если тебе хочется создать гипертрофированно объемный маникюр, то в этом деле помогут знакомые всем с детства меховые помпоны. Техника их нанесения предельно проста: сверху на ноготь клеят маленькие пушистые шарики. Правда, такой маникюр переживет только фотосессию для Instagram, так как декоративные элементы не держатся на ногтях более часа.

Снежный шар В этот Новый год самые отчаянные фанаты нейл-арта будут встречать праздник со снежными шарами на ногтях. В объемные пузырьки геля шприцем вкалывают специальную жидкость, смешанную с глиттером и шиммером. Носить такой шар на ногтях не очень удобно, но чего не сделаешь ради эпатажа.

Пробка

Каждый помнит пробковую доску с приколотыми бумажками в школьном классе. Теперь такую инсталляцию можно создать и на собственных ногтях. Занятие трудозатратное, да и пробковое дерево стоит немало, но фанатов тренда это не останавливает. Из корковой бумаги вырезают пластины, по форме повторяющие ногти, и клеят их поверх гель-лака. На полученные мини-доски наносят рисунки, имитирующие приколотые к ним булавками записки или фотографии.

Конструктор Lego

По сравнению с другими эта попытка превратить ногти в кирпичики конструктора Lego выглядит безобидно. Правда, объемные пузырьки больше напоминают некачественный и вздувшийся шеллак, нежели модный тренд.

Как ты уже поняла, иногда эксперименты с внешним видом заходят слишком далеко. В нейл-индустрии существует целое море вариантов маникюра, которые поражают даже самое богатое воображение. А как ты относишься к смелым экспериментам в нейл-арте? Делись своим мнением в комментариях! Мы же, в свою очередь, поделимся с тобой продуктами для идеального маникюра.

Если после прочтения нашего материала в тебе проснулся дух экспериментатора, тогда смотри подробную видеоинструкцию по созданию маникюра в стиле сериала «Игра престолов»!

Только что редакция WMJ.ru рассказала тебе о самых модных, но вместе с тем трешевых тенденциях в нейл-арте этого лета. Тебе совсем не обязательно лепить всю эту красоту на ногти, чтобы быть в тренде, достаточно лишь обзавестись лаками сочных цветов вместо привычной пастели. Ярко-голубой или розовый, насыщенно-красный и свежезеленый — с такими оттенками не нужно даже думать над дизайном, ведь они по-настоящему круто смотрятся даже в однотонной вариации.

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Текст:Дарья Гавриленко

Фото:Instagram