Как привести себя в порядок, если попал под дождь

Синоптики обещали солнечную погоду, но немного ошиблись? Стоило вам выйти на улицу, как пошел проливной дождь? «ВМ» делится простыми советами, как привести себя в порядок, если промокли до нитки.

Осмотритесь вокруг — наверняка поблизости есть кафе, а в нем — туалет. Там можно промокнуть полосы и обувь бумажным полотенцем. Почти в каждом туалете есть сушилка для рук — с ее помощью можно высушить волосы и одежду.

Если макияж потек, то лучше совсем смойте его. Естественная красота сейчас в моде.

Советуем брать с собой резинку для волос. Она случай дождя и отсутствия расчески она может спасти вашу прическу. Хвостик или пучок отлично дополнят ваш образ.

Если вы промочили ноги насквозь, то лучше снимите носки. Так у вас гораздо меньше шансов заболеть.

Выпейте чашечку горячего чая. Лучше с лимоном и травами. Сделайте вдох-выдох и только потом отправляйтесь дальше по своим делам. За это время одежда и обувь как раз немного подсохнут.

Если недалеко от вас есть салон красоты, то можно попросить у администраторов фен и полотенце.

Снимите промокшую верхнюю одежду. Это поможет сохранить сухость рубашки или футболки под ней.