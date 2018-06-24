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Как привести себя в порядок, если попал под дождь
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Как привести себя в порядок, если попал под дождь 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Синоптики обещали солнечную погоду, но немного ошиблись? Стоило вам выйти на улицу, как пошел проливной дождь? «ВМ» делится простыми советами, как привести себя в порядок, если промокли до нитки.
Осмотритесь вокруг — наверняка поблизости есть кафе, а в нем — туалет. Там можно промокнуть полосы и обувь бумажным полотенцем. Почти в каждом туалете есть сушилка для рук — с ее помощью можно высушить волосы и одежду.
Если макияж потек, то лучше совсем смойте его. Естественная красота сейчас в моде.
Советуем брать с собой резинку для волос. Она случай дождя и отсутствия расчески она может спасти вашу прическу. Хвостик или пучок отлично дополнят ваш образ.
Если вы промочили ноги насквозь, то лучше снимите носки. Так у вас гораздо меньше шансов заболеть.
Выпейте чашечку горячего чая. Лучше с лимоном и травами. Сделайте вдох-выдох и только потом отправляйтесь дальше по своим делам. За это время одежда и обувь как раз немного подсохнут.
Если недалеко от вас есть салон красоты, то можно попросить у администраторов фен и полотенце.
Снимите промокшую верхнюю одежду. Это поможет сохранить сухость рубашки или футболки под ней.
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