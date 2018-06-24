Как сделать стойкий маникюр, который не сотрется в отпуске на море

Чтобы сделать стойкий маникюр, который будет радовать весь отпуск, вовсе не обязательно посещать салон. Покрытие классическим лаком может оказаться надежнее гелевого, если следовать нескольким важным правилам.

Пропустить спа-уход, чтобы не переувлажнить ногти

Многие женщины перед тем, как приступить к маникюру, делают солевую или масляную ванночку для ногтей. Это ошибка! Под воздействием влаги ногтевые пластины намокают и расширяются. На них нельзя наносить лак, иначе декоративное покрытие быстро потрескается. Контакт с водой желательно минимизировать: воспользоваться средством для удаления кутикулы и апельсиновой палочкой.

Выбрать мягкую пилку и округлую форму, чтобы ногти не слоились

После удаления кутикулы можно приступать к главному этапу: обработке ногтевой пластины. Придать аккуратную форму ногтям нужно с помощью пилки. Для натуральных ногтей подойдет пилка жесткостью 200–300 грит. Для искусственных — более жесткая (90–120 грит). Специалисты призывают отказаться от использования металлических пилок, так как они приводят к расслоению ногтей. Идеальной помощницей станет стеклянная пилка, которая безопасна и удобна в использовании.

Мастера маникюра сходятся во мнении, что лучше всего лак держится на ногтях естественной овальной формы. У квадрата часто скалываются уголки. Перед нанесением лака важно воспользоваться бафом — инструментом для шлифовки и полировки. Баф удалит шершавость и сделает поверхность ногтей более гладкой. Тогда лаковое покрытие ляжет ровно и засохнет более равномерно.

Использовать базу и закрепитель, чтобы лак держался дольше

Нельзя пренебрегать использованием базы и закрепителя — именно они обеспечивают качество сцепления. Базовое покрытие нужно нанести в один слой и следить за тем, чтобы оно не оказалось слишком толстым. А вот закрепителем можно пользоваться не один раз. Это средство выручит через два-три дня, если лаковое покрытие начнет терять блеск. Тонкий слой закрепителя придаст маникюру свежий вид и защитит от сколов.

Ограничиться двумя слоями лака, чтобы он лучше лежал

Многие считают, что чем больше слоев лака нанести, тем надежнее окажется покрытие. Это не так. Для стойкости достаточно одного-двух слоев. Однако стоит учитывать, что светлые оттенки более капризные, чем темные. Их приходится наносить три-четыре раза, что заметно сокращает их долговечность. Лак с блестками на ногтях держится заметно лучше за счет приклеивания мерцающих частичек. Также лак с блестками можно нанести на ногти вместо закрепителя.

Сделать паузу в домашних делах, чтобы не испортить маникюр

После маникюра не стоит сразу же мыть посуду, а также принимать ванну или душ хотя бы в течение часа. Первый день очень важен для стойкости маникюра, ведь лак должен полностью засохнуть.

Пользоваться кремом для рук, чтобы ногти не ломались

Не стоит забывать пользоваться кремом для рук. Благодаря этому ногти будут увлажненными, а значит, и менее ломкими, лак будет держаться на них гораздо дольше.

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