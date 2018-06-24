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Балаяж на темных волосах: 30 потрясающих идей для окрашивания
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Балаяж на темных волосах: 30 потрясающих идей для окрашивания 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Разгар лета — самое время меняться! Если ты обладательница темных волос, то освежи свой образ с помощью техники балаяжа — мы собрали 30 самых модных идей. Выбери лучшую для себя и покажи мастеру!
Балаяж на темные волосы Окрашивание балаяж вот уже несколько сезонов в тренде. Мода на естественность, эффект выгоревших волос и натуральных бликов диктует свои правила: даже брюнетки пытаются придать волосам внешний вид, больше свойственный русым и блондинкам. У окрашивания балаяж на темных волосах есть свои особенности, и мы собрали 30 наиболее удачных идей, которые ты можешь повторить. В салоне, не дома! Яркий контраст
Если ты брюнетка, и не хочешь менять свой основной цвет волос, то попробуй сделать балаяж с ярким контрастом. Макушку можно оставить, как есть, или немного затемнить, а вот концы волос становятся намного светлее. Этот контраст позволит тебе выглядеть максимально ярко!
Самое главное, чтобы переход от очень темного к очень светлому все-таки был постепенным — градиентным.
Естественные блики
Балаяж, имитирующий естественные блики, смотрится так, будто твои волосы не окрашены вовсе, а просто переливаются на свету и блестят. Этот вид окрашивания подойдет тем девушкам, которые не хотят кардинально менять свой цвет волос, но желают сделать прическу более эффектной.
Если ты поклонница натуральности и не хочешь, чтобы волосы выглядели окрашенными, то именно этот вид балаяжа тебе подойдет.
Карамель
Ириска и карамелька! Рыжеватые оттенки, которые плавно переходят в темный цвет на макушке, — один из самых модных трендов сезона. Карамельный балаяж лучше всего смотрится на темных волосах, так что это твое преимущество. Он может быть очень сдержанным, а может уходить в ярко-рыжий оттенок. Тебе остается только решить освежить ли просто кончики волос, или же сделать карамельные блики по всей длине.
Красный, вишневый, розовый балаяж на темные волосы
Кому как не брюнеткам экспериментировать с красным, вишневым или даже розовым? Хорошая новость — летом 2016 года эти яркие оттенки действительно в моде. Именно в технике балаяжа красный не будет смотреться чересчур вызывающе — сделай его лишь на часть прядей или же выдели кончики волос. С этой идеей для балаяжа на темные волосы ты будешь самой яркой!
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