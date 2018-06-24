Длинные волосы: легко ли поменять имидж в большом городе

Анна Лебедева рассуждает о естественной красоте, которая сегодня в моде. Причём настолько, что парикмахеры все чаще отговаривают клиентов стричь длинные волосы и краситься в другой цвет.

Длинные волосы украшают женщину! Нам это внушали с пеленок. Знаю, что многие мамы стригут своих годовалых дочек «под ноль», чтобы волосы потом лучше росли и были густыми. Но не все такие суеверные. Кто-то, напротив, с самого рождения до первого класса школы не тронул ни одного волоска на маленькой головке.

— Мама, я Рапунцель! — сказала мне как-то дочка, глядя на свой волнистый хвост. — Я тоже. Да-да, сегодня не только девочки, но и женщины носят прически как у диснеевских принцесс. Если вы обратите внимание на обложки глянцевых журналов в магазине, то наверняка заметите, что моделей с длинными волосами гораздо больше, чем с короткими.

Недавно я задумалась над тем, чтобы сменить имидж. Захотелось вдруг стать дерзкой девчонкой с рыжими торчащими в разные стороны волосами. — Ты что? Зачем? Ни в коем случае! — услышала от подруги, с которой решила поделиться своими планами на ближайший выходной. — У тебя прекрасные волосы, не сходи с ума, — сказала другая подруга.

Все это звучало как-то неубедительно. Да и к чему отговаривать, если человек решился на эксперимент с волосами? Ничего они не понимают! Вот стилисты точно одобрят мой душевный порыв! Уж чего они только не делали за свою творческую карьеру. Стрижкой «боб» их не удивишь. Не зубы, в конце концов, отрастут.

Когда-то давно я боялась стричься из-за навязчивого мнения. Мол, мужчины любят естественную красоту. Минимум косметики, коса до пят, легкий, едва уловимый шлейф тонкого аромата духов. Этакая «Ева» во всей красе. Пострижешься, мальчики любить не будут! — говорила мама, когда я была в подростковом возрасте.

Это, кстати, не помогло. И красилась, и стриглась как угодно! Из черного в белый, из белого в коричневый. Никакой личной драмы не было, мальчики не шарахались как от огня. Вот рыжей, правда, никогда не была. Решила стать. Теперь-то мне не страшно, что мальчики не полюбят. Муж одобрил. Стригись, говорит, как хочешь!

Оказалось, если у тебя волосы ниже плеч, не так-то просто с ними расстаться. Зашла в парикмахерскую, не самую дешевую в городе. Стрижка у них обошлась бы мне в 3000 рублей и еще 4000 за покраску. Наверное, не лишний заработок для салона в сезон дач и оптусков. Передо мной два администратора — обе с длинными волосами натурального цвета.

При слове «боб» вздрогнули, про «гарсон» решила вести разговор с мастером. Позвали мастера, которая после моих пожеланий выпучила глаза и встала рядом с девушками на ресепшне, образовав непробиваемую стену. Это была стена за натуральную красоту, которую не купишь ни за какие рубли, ни за 5, ни за 10 тысяч!

— Идите девушка домой, и хорошо подумайте. У вас прекрасный цвет волос, длину вообще трогать не смейте, — сказала мастер. Мне, конечно, было приятно услышать в свой адрес столько комплиментов. Не зря все-таки растила я эту косу, целых два года не менялась. Получается, нашла себя и все?

В юности жутко раздражали дамы, которые ничего не делали со своими волосами. Влезли, к примеру, в каре, и точка. Сейчас вот хожу, и завидую, глядя на своих знакомых, которые легко меняют цвет, длину и всячески экспериментируют над образом. Не нравится — вперед! Все в наших руках. Достаточно зайти в салон, где фея красоты превратит тебя в кого хочешь.

Жизнь в большом городе легко позволила мне махнуть рукой и пойти в другое место. И что вы думаете? Я стала «рыжим бобом»? Небо украшают звезды, мужчин — борода, а женщин — волосы. И во втором салоне пренебрегли возможностью получить финансовую прибыль. Отделались легким каскадиком за 800 рублей. Даже красить отказались, нахваливая естественный песочный цвет, о котором мечтает каждая женщина через неделю после экспериментов над волосами.