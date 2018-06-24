Что делать, если выпадают волосы после родов

Одной из самых часто возникающих проблем у женщин после родов является выпадение волос. С чем связано то, что спустя всего 3-4 месяца после родов у женщин без, казалось бы, серьезных видимых причин начинают сильно выпадать волосы?

Причины выпадения волос

Первое, о чем необходимо помнить женщине в такой ситуации, — вероятность того, что выпадение волос связано с развитием какого-то серьезного заболевания, ничтожно мала. Необходимо перестать паниковать, успокоиться и обратиться за помощью к врачу. Найдя истинную причину выпадения волос, специалист назначит вам необходимое лечение. Гормональная причина Примерно к концу первого — началу второго триместра беременности в организме каждой женщины завершается первый этап физиологических изменений, направленных на вынашивание ребенка и благополучное течение последующих родов. Одной из отличительных особенностей таких изменений можно считать накопление просто рекордного по сравнению с периодом до беременности уровня эстрогена — женского полового гормона. Именно он делает женщину наиболее привлекательной и женственной. Являясь естественным для организма антиоксидантом, эстроген благотворно влияет на луковицу волос, увеличивая деление ее клеток. Этот механизм способствует тому, что жизнь уже выросшего волоса значительно продляется. В итоге мы имеем густую, значительно увеличившуюся в размерах копну волос. Что же происходит после рождения малыша, почему возникает ощущение, что волосы выпадают клоками? Уровень эстрогена в организме женщины с течением времени приходит к привычным нормативным значениям. А это значит, что волосы, которые должны были отмереть и выпасть еще в период беременности (но были сохранены за счет повышенного уровня эстрогена), просто «сыпятся». Вроде бы совершенно понятный и простой механизм, но почему он вызывает столько негативных, отрицательных эмоций? Причина в том, что волосы выпадают достаточно быстро и обильно. Особенно заметно, что волосы начинают активно редеть, при грудном вскармливании, так как организм женщины начинает истощаться значительно быстрее. Можно ли что-то предпринять, если волосы не просто перестали расти, а лезут пугающими темпами? Конечно, можно. Первое, что необходимо осознать, это то, что резкое выпадение волос, начиная с 3-4 месяца после родов — это следствие того, что ваш организм пытается вернуться в прежнюю форму и восстановить свое состояние. Чаще всего подобные причины выпадения волос не требуют какого-то специального лечения. При постоянной практике здорового питания, адекватного поступления витаминов в организм женщины состояние волос нормализуется к 12 месяцу жизни ребенка. Если же со временем (после годовалого возраста ребенка) женщина продолжает фиксировать у себя следующие проявления:

появление небольших залысин (а также их увеличение) в области висков или лобной части головы;

выпадение волос не просто не становится меньше, волосы выпадает клоками;

стал сильнее заметен пробор, в некоторых случаях рядом с пробором появляются залысины

необходимо срочное обращение к врачу-трихологу! Возможно, пришло время беспокоиться, особенно кормящей маме. Скорее всего ваш организм не справился самостоятельно с гормональной перестройкой и сейчас можно говорить о гормональном дисбалансе. Вам потребуется сдать ряд основных анализов: на гормоны, общий и биохимический анализ крови, а также получить консультацию эндокринолога и гинеколога-эндокринолога (определить состояние яичников и уровень вырабатываемых ими гормонов). Помните, если причиной выпадения волос является гормональный дисбаланс, то привести ситуацию к норме можно, только получая необходимое для восстановления гормонального фона лечение. В этом случае вам не помогут новые аптечные шампуни, мази или примочки. Нарушение питания Как ни странно звучит, но диета, которую соблюдают кормящие мамы, может отрицательно сказаться на состоянии ее здоровья, в частности на состоянии ее волос. При грудном вскармливании женщина, стараясь уберечь ребенка от возможных проблем с кишечником и колик, ограничивает свой рацион и потребление необходимых для ее организма продуктов. И как следствие, получает дефицит железа, витаминов группы В и витамина D, кальция. При грудном вскармливании необходимо помнить о соблюдении баланса и правильном питании, организм кормящей женщины не должен страдать. Чтобы наладить ситуацию с выпадением волос, введите в свой рацион продукты, содержащие следующие полезные и крайне необходимые для здоровья вещества:

нежирный домашний творог, молоко или сливки (в чай), сметана и кисломолочные продукты послужат источником кальция;

гречневая крупа, которую можно просто запарить на ночь, чтобы максимально сохранить все полезные свойства (без варки при большой температуре), небольшое количество твердого сыра и несколько штук орехов два раза в неделю. Все это восполнит недостаток витаминов группы В;

любые виды нежирного мяса, обязательно в отварном варианте, помогут скорректировать уровень железа в организме;

так нелюбимые мамами из-за возможных проблем с кишечником у малыша зерновые продукты послужат прекрасным источником клетчатки. Чтобы избежать колик у ребенка, обязательно включайте в свой рацион питания большое количество укропа и «зеленых» овощей;

нельзя забывать и о потреблении нежирных сортов рыбы (которая должна пройти качественную термическую обработку), что позволит получать необходимое количество витамина А.

Стресс Беременность, роды и первые месяцы жизни малыша являются серьезным испытанием для психики женщины. Волнения и страхи в период течения беременности, переутомления и стрессовые состояния с момента рождения малыша, а также серьезные физиологические изменения могут привести к затянувшемуся стрессу. Такое состояние наносит вред не только организму и психике женщины, но и напрямую отражается на состоянии маленького ребенка, ведь нельзя не принимать во внимание наличие сильной эмоциональной связи между матерью и ребенком. Есть ли средство для того, чтобы не просто перестали сыпаться волосы, но и полностью наладилась текущая ситуация?

Самое главное — вам необходимо высыпаться. Данная рекомендация выглядит достаточно странно, учитывая наличие маленького ребенка. Однако вам придется научиться это делать, чтобы сохранить физическое и психическое здоровье себе и всем членам вашей семьи. Разделите дела на важные и неважные. Если выбор стоит между сном и неважным делом, то предпочтение должно быть без колебаний отдано сну. Научитесь спать днем, дневной отдых очень полезен. Если ребенок плохо спит ночью, значит вам для полноценного отдыха необходимо спать вместе с ним днем. Еще в период беременности оговорите с домашними распределение обязанностей после рождения малыша. Не рассчитывайте, что вы без ущерба для своего здоровья сможете успевать с малышом столько же, сколько и раньше. Не бойтесь просить своих близких о помощи!

Наслаждайтесь прогулками на свежем воздухе практически в любую погоду! Сейчас стало модно выносить ребенка «на прогулку» на балкон. Наверное, это удобно в случае серьезной непогоды или, например, болезни мамы, когда она не может выйти на улицу. Прогулки с коляской могут доставить огромное удовольствие и принести пользу вашему здоровью. Просто выберите приятный для вас маршрут, возможно, вы сможете вернуться к любимой книге и прекрасно проведете время на скамейке в парке или сквере.

Попробуйте начать выполнять несложный комплекс физических упражнений, например, йога, упражнения на растяжку, ходьба на дорожке и т.д., это не только отвлечет вас от повседневных забот, но и даст возможность быстро прийти в норму. Важно перед началом занятий проконсультироваться с врачом.

Подобная ситуация не требует серьезного медикаментозного вмешательства, лечить необходимо ваше настроение!