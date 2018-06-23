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Что такое вулканическая маска?
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Что такое вулканическая маска? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Вулканическая маска состоит из глины, которая в свою очередь образовалась из застывшей лавы и вулканического пепла. Вся эта смесь образуется десятки лет, накапливая множество полезных минералов и питательных веществ. Маска подходит для проблемной и жирной кожи, так как имеет свойство абсорбировать загрязнения и токсины. Если наносить ее хотя бы раз в неделю, то кожа долгое время будет оставаться в тонусе. Раньше ее делали только в спа-салонах, а теперь она доступна и дома.
Существует несколько видов вулканических масок. Сухие порошки необходимо растворять в воде перед использованием. В такую смесь можно добавить натуральные эфирные масла, учитывая ваши потребности и тип кожи. Второй вариант — готовые вулканические маски. В последнее время во всем мире набирают популярность корейские виды этих масок, они просты в использовании и стоят совсем недорого.
С недавнего времени на полках магазинов стали появляться тканевые маски на основе вулканической глины. Их не нужно смывать, а эффект от использования может поразить даже искушенных бьютиголиков.
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