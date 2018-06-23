Мама пришла в салон с длинными седыми волосами. Но парикмахер сотворил то, что точно оставит на Вас впечатление!

Кристал и ее дочь посетили Кристофера, «парня, который знает толк в стиле». Кристофер был мгновенно поражен оптимистическим настроем Кристал. Женщина смело сказала парикмахеру, что тот может делать все, что захочет!

А для профессионального парикмахера, который влюблен в свое дело, это настоящий подарок! Безграничные возможности!

«Я просто хочу выглядеть прекрасно — и жить счастливо» — сказала Кристал.

В этом ролике Вы увидите сначала Кристал с ее длинными седыми волосами, а затем потрясающую прическу, подаренную Кристофером.

Новый облик женщины заставил ее, как будто, переродиться и начать жизнь с чистого листа. Впервые за многие годы, она почувствовала себя настоящей женщиной.

«Когда у женщины есть прекрасные волосы и смелость для экспериментов — то получается нечто потрясающее» — подытожил Кристофер.

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