7 способов избавиться от вросших волос навсегда

Мне не нужно рассказывать вам, насколько неприятны вросшие волосы, если у вас когда-либо была эта проблема, то вы знаете, насколько это больно, как зудит и раздражает. Эта проблема происходит, когда «волосы скручиваются и растут обратно в кожу», это может привести к красным, зудящим пятнам и белым прыщам. Итак, как мы можем избавиться от них? Вот все, что вам нужно знать от сайта МедикФорум.

1. Часто пользуйтесь скрабом

Вросшие волосы могут возникать, когда волосяной фолликул забивается мертвыми клетками кожи. Это засорение может заставить волосы расти боком, но регулярное отшелушивание (один раз в неделю) поможет предотвратить накопление мертвых клеток кожи на поверхности. Используйте средство для смягчения кожи Ameliorate Skin Polish, чтобы очистить кожу. Это сочетание молочной кислоты и физических гранул микродермабразии делает ее всерьез эффективной при растворении «мертвых клеток, забивающих фолликулы».

2. Рассмотрите кремы для удаления волос

Бритье является самым большим виновником появления вросших волос, это потому, что когда волосы растут, они имеют более резкий край и могут легко втыкаться обратно в кожу. Самый простой способ предотвратить врастание — позволить вашим волосам свободно расти без бритья. Но если это не вариант, стоит попробовать чувствительный крем для удаления волос, такой как BodyCurv Veet's.

Это может также решить проблему вросших волос, если она появилась из-за бритья.

3. Если вы собираетесь побриться, используйте лучшую бритву

Помните, что одноразовые бритвы — это действительно одноразовые. Мы все бывали в такой ситуации, что желтая бритва Bic скрывалась в углу душа достаточно долго. В какой-то момент вы получаете сыпь после бритья. Это потому, что одноразовые бритвы не предназначены для долговременного использования, лезвия могут тупеть быстро и оставляют волосы неровными. Такое бритье будет только раздражать вросшие волосы. Специальные женские бритвы очень рекомендуют большинство рецензентов на сайтах с отзывами, просто не забудьте инвестировать в пару дополнительных бритвенных головок, чтобы у вас не возникало соблазна повторного использования один и тот же снова и снова. Другой вариант — инвестировать в электробритву. Philips Satin может стать заменой ручной обычной бритвы. И, так как он не режет волосы совсем как можно ближе к коже, это в значительной степени гарантирует, что вы не получите никаких вросших волос. Так что, возможно это ваш вариант. Попробуйте такую бритву и может быть она решит проблему.

4. Помните про крем для бритья

Если вы используете ручную бритву, очень важно найти хороший крем для бритья.

Это даст дополнительную защиту коже, благодаря чему лезвия не перетрутся, а это означает, что вы можете избежать раздражения любых чувствительных зон. Выбирайте не содержащую алкоголя, чувствительную формулу, чтобы предотвратить высыхание кожи.

5. Брейтесь в правильном направлении

Бритье в противоположном направлении к росту волос означает, что каждый волос будет срезаться под острым углом и, следовательно, более вероятно, что он вырастет под кожей. Не забывайте бриться в том же направлении, что и рост волос, чтобы этого не происходило.

6. Обработка после бритья

Существует целый ряд продуктов «после бритья», некоторые хорошие, некоторые не очень хорошие. Bliss 'Inrown Eliminating Pads фактически делают то, что обещают на своей упаковке. Прокладки пропитываются салициловой и гликолевой кислотой — обе из них известны своей способностью растворять любое образование мертвых клеток кожи с поверхности дермы и предотвращать засорение пор и вросшие волосы. Формула также содержит масло лаванды и экстракт овса, чтобы успокоить любые раздражения после бритья.

7. Что делать, если вы обнаружите у себя вросшие волосы

Вы сделали все правильно, но вот оно, сердитое красное пятно, глядящее на вас. Во-первых, избегайте соблазна выдавить его, так как вы можете в конечном итоге подтолкнуть волосы глубже в кожу, или вы можете распространить бактерии в поры, вызывающие инфекцию. Часто небольшие вросшие волосы могут быть оставлены в покое, и они обычно уходят, если даже не делать ничего. Однако, если волосы близки к коже, и вы можете их увидеть, стоит использовать стерильную иглу или пинцет, чтобы осторожно поддеть волос. Однако не ковырять, если волос лежит глубоко под поверхностью кожи. Если у вас есть сомнения, оставьте его в покое и обратитесь к своему врачу. В конце концов, лучше быть в безопасности, чем сожалеть.

Крем для удаления волос в душе может быть хорошим вариантом. Это крем, который вы наносите на ножки, оставьте на 3-6 минут, пока принимаете душ, затем используйте губку, чтобы убрать крем (и волосы). Крем для удаления волос может быть хорошим вариантом для рассмотрения, в отличие от бритв, он не режет волосы под острым углом, так что у вас меньше шансов получить раздражение, зуд, когда волосы растут. Это не очень практично. Вы должны наносить на сухие ноги, подождать одну минуту, прежде чем попасть в душ (так что не вариант, если ваша ванная комната холодная), а затем удалить через 3-6 минут. Электрическая бритва с батарейным питанием была разработана для зоны бикини, у нее есть три варианта бритья, которые обрезают волосы до 0,5 мм, 3 мм и 5 мм. Это очень просто в использовании, и мини-насадка хороша для «труднодоступных» мест. Самые короткие могут быть всего 0,5 мм, что означает, что вы не получите адских вросших волос или ударов бритвы. Можно выбрать маленькую бритву, у которой есть лезвития на одном конце, а с другой — триммер для волос с батарейным питанием. Это практично. Наличие мокрой бритвы и электрического триммера в сочетании великолепно, если вы путешествуете и не хотите, брать с собой все средства для удаления волос. Триммер отлично подходит для укладки линии бикини, но он довольно крошечный, поэтому занимает немного времени, если вы хотите заняться большими площадями. Ранее эксперты рассказали, как избавиться от вросших волос.