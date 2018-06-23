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5 стильных причесок для кудрявых волос
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5 стильных причесок для кудрявых волос 

Heroine.ru 2 часа назад
Фото: Heroine.ru
Давай посмотрим правде в глаза: большинство уроков и советов для стильных причесок помогают только женщинам, у которых длинные и послушные волосы, в идеале прямые, иногда волнистые. И хоть мы все знаем, как лучше выпрямить волосы или закрутить, почему бы не иметь туториалы для естественной текстуры.
1. Французский твист
Хочешь повторить образ Грейс Келли — следуй этому простому видеоуроку. Тебе понадобятся небольшие резинки и множество невидимок, а также яркие декоративные заколки для дополнения прически. Не забывай, что кудрявые волосы сильнее нуждаются в увлажнении, а значит, чтобы локоны были послушными — не пренебрегай хорошими кондиционерами и масками для волос.
2. Женственные кудри
Летом как никогда хочется приподнять волосы наверх, и эта очаровательная прическа поможет тебе справиться с жарой и добавить своему образу нежных черт. Если же высокая влажность уменьшает общий объем прически, используй защитные средства с легкой текстурой, которые защитят волосы от повреждений кутикулы из-за влажности.
3. Нижний твист
Мы привыкли видеть прически-шишки у девушек с длинными волосами, но кудрявые также можно уложить в аккуратную форму, и все, что тебе для этого понадобится, — специальный валик.
4. Полуподъемы
Не хочешь пышной прически, но и прилизанные локоны вызывают тоску? Ищи средний вариант, который разнообразит твой ежедневный образ. Специалисты рекомендуют больше внимания уделять самому мытью кудрявых волос — имеет смысл взять каждую прядь отдельно, смазывая ее кондиционером и увлажняя под водой. Это занимает немало времени, но только тогда твои локоны могут получить достаточно полезных элементов и восстановить свою структуру.
5. Фантазии для коротких волос
Студии, специализирующиеся на работе с кудрявыми волосами, подчеркивают, что регулярное использование стайлинговых средств, утюжков и плоек никак не поможет тому, чтобы твои волосы стали мягкими и послушными. Так что забудь о травмирующих процедурах, будь креативней и не бойся экспериментировать с формами: в этом туториале ты встретишь еще 10 отличных идей для того, как уложить волосы в непривычное положение.
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