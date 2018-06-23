9 модных причесок на выпускной, вечеринку и свадьбу: просто и роскошно

На волосы до плеч

Пучок на макушке

Эта прическа завоевала огромную популярность в последние несколько сезонов и не теряет своей актуальности до сих пор. Чтобы ее создать, нужно всего лишь отделить часть волос в верхней части головы и закрутить ее в небрежный пучок, закрепив невидимками или шпильками. Часть волос, которая останется свободно лежать на плечах, можно немного завить с помощью крупной плойки.

Для девушек, имеющих хорошие навыки создания причесок, будет несложно выполнить и вариант с французской косой, которая заканчивается пучком на затылке. В этом случае сам пучок нужно будет немного начесать и сбрызнуть лаком. Коса у вискаНебольшая коса, заплетенная набок вдоль виска, — это еще один прекрасный вариант прически для торжественного вечернего выхода. Чтобы сделать такую прическу, нужно разделить волосы пробором так, чтобы с одной стороны их оказалось больше. И именно с этой стороны и плести тугую косичку из небольшой пряди. Коса должна закончиться на уровне шеи, где ее и следует закрепить невидимками, направляя их вверх. При выполнении этой прически важно не делать четкой границы между плетением и основной массой волос. Можно спрятать пробор под волосами или вовсе его не делать и брать пряди сверху, плетя косу внахлест. Укладка на косой проборОдна из самых несложных, но от этого не менее роскошных праздничных причесок — это укладка на косой пробор. Для нее понадобится всего лишь сделать косой пробор, завить волосы с помощью плойки, немного растрепать локоны пальцами и нанести фиксирующее средство. Особенно эффектно такая укладка смотрится в сочетании с украшением для волос, которое следует прикрепить к той части головы, где волос меньше. В качестве декоративного элемента могут выступать и живые цветы — смотрится очень красиво и нежно!

На средние волосы

Низкий пучок

Для средних волос открывается больше возможностей изысканных причесок, например, для них прекрасно подходит низкий пучок. Чтобы его создать, нужно собрать волосы в хвост и завернуть в пучок. После этого прическу нужно закрепить шпильками и выпустить несколько прядей, чтобы прическа смотрелась слегка небрежно.

При выполнении этой прически можно сделать небольшой начес на затылке и оставить пару прядей у лица, чтобы придать укладке более небрежный вид. Высокий пучокВысокий пучок выполняется по тому же принципу, что и низкий, однако тут надо более внимательно относиться к закреплению прически, а конец нужно обязательно спрятать внутрь пучка. Пряди у лица и украшения для волос у основания пучка будут прекрасно смотреться с высоким пучком на свадьбе или выпускном. Прическа в греческом стилеЭту несложную прическу очень удобно и просто делать на волосах средней длины. Чтобы создать укладку в греческом стиле, потребуется эластичная повязка-резинка. Лучше, если она будет совпадать с цветом волос. Предварительно волосы стоит завить на плойку или бигуди, а после этого надеть повязку так, чтобы она оказалась надо лбом и прошла вдоль затылка. Волосы с верхней части головы нужно заправить под повязку и зафиксировать шпильками. И вуаля — вы греческая богиня!Важно не забыть немного выпустить пряди из-под повязки, чтобы прическа не смотрелась слишком гладко. Кроме того, можно обернуть вокруг повязки не часть волос, а все, тогда у вас получится интересный вариант низкого пучка. На длинные волосы

Голливудские волны

Чтобы создать эту эффектную прическу, нужно поделить волосы на пряди и надежно завить на максимальной температуре с помощью крупной плойки. После того как кудри будут готовы, им нужно дать остыть. Следующий шаг — аккуратно расчесать гребнем с крупными зубчиками. Затем закрепить по всей длине волн зажимы, чтобы они обрели более четкую форму.

Чтобы ваша прическа выглядела как у голливудских див, не забудьте после окончания укладки нанести на волосы средство для придания блеска. КосаЭта невероятно красивая и нежная прическа для длинных волос имеет множество вариаций и ограничивается лишь фантазией и мастерством того, кто ее делает. Если вы не до конца уверены в своих силах, чтобы выполнить объемную, ажурную косу, лучше все-таки обратиться к профессионалам. Длинная и пышная коса вовсе не обязательно должна быть четко структурированной. Возможен вариант переплетения нескольких кос разного размера и разных техник — с такой прической вы точно привлечете всеобщее внимание на празднике. ХвостВариант праздничной прически, сочетающей удобство и торжественность, — это хвост с завитыми свободными концами. Для того чтобы создать такую прическу, нужно определиться с высотой хвоста, сделать его, а массу волос завить так, как вам нравится. Важно обращать внимание на то, чтобы резинка была прикрыта прядью волос, иначе прическа будет выглядеть неряшливо. Хвост на свадьбу или выпускной может быть высоким или низким, с начесом или без, с пробором или без него — любые вариации этой праздничной прически выглядят роскошно. Узнайте, как подготовиться к выпускному или свадьбе:

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