Стандарты красоты прошлого, которые выглядят шокирующе 

Эпоха Ренессанса Стандарты красоты гласили, что у девушки должен быть высокий, непременно округлый лоб, а линия роста волос должна была располагаться как можно дальше. Сейчас мы бы назвали такое строение последствиями тяжелого рахита, но наши предки считали иначе. В результате большинству девушек приходилось сбривать волосы надо лбом, чтобы сформировать «правильные» черты лица. Вторая мировая война Голые женские ноги считались верхом неприличия, а тратить деньги на нейлоновые колготки было недопустимой роскошью. В результате каждое утро девушки красили ноги специальной краской, имитировавшей темные колготки. Более состоятельные могли себе позволить вечером краску смыть, чтобы дать коже дышать, а бедные девушки носили ее, пока не сотрется. Краска у многих вызывала аллергию, но выбора не было. Китайские традиции Бинтование ног в Китае изредка встречается до сих пор! Некогда сформировавшееся представление об идеальной женской стопе — точная дата неизвестна, но большинство историков склоняются к возникновению этой традиции в ХIII веке — привело к тому, что 5-летним девочкам туго бинтовали стопы, чтобы нога не увеличивалась в размере. Это приводило к ужасной деформации костей и суставов, многие утрачивали возможность ходить в принципе. Но красота и — как следствие — возможность удачно выйти замуж были важнее. Древние майя У майя были свои представления о красоте, в частности — о форме черепа. Линия от кончика носа до макушки должна была быть максимально ровной, что, как мы понимаем, начисто противоречит человеческой анатомии. Но индейцы нашли решение: новорожденным младенцам изготавливали деревянные «чепчики» с регулируемым углом наклона доски. Мягкие кости легко меняют форму даже под незначительным давлением, и к трехлетнему возрасту требуемый идеал достигался практически у всех. Китай времен династии Цин Женщины той эпохи отращивали ногти на руках: чем длиннее, тем лучше. Это символизировало благополучие: дескать, эта красотка руками ничего не делает. Вот когда сломанный ноготь превращался в настоящую трагедию!Средневековье Девушки свои ноги стыдливо прятали, а вот для мужчин прокачанные, рельефные икроножные мышцы были не менее важны, чем сегодня — красивый торс с кубиками пресса. Голени обтягивали чулками, чтобы подчеркнуть мускулы, а некоторые хитрецы изготавливали даже что-то вроде накладок, чтобы выглядеть более привлекательно. Ренессанс Бедные девушки эпохи Ренессанса! Мало им выбривания лба, так со временем в моду вошло полное отсутствие ресниц! Их тщательно выщипывали (да, у нас тоже на этом месте заслезились глаза) и пристально следили, чтобы на веках не было ни одного волоска. Япония, XIII-XVIII век Отличить замужнюю женщину от незамужней на протяжении пяти веков в Японии не составляло никакого труда. Семейный статус выдавала улыбка: сразу после замужества японки начинали красить зубы в черный цвет. Европа, XVIII век Чтобы соблюсти приличия, но при этом послать противоположному полу нужный сигнал, девушки в ХVIII веке использовали искусственные родинки-мушки, которые наклеивали на кожу лица. Например, «мушка» у верхней губы означала, что девушка свободна и открыта для матримониальных предложений, на правой щеке — что замужем, на левой щеке «мушки» носили вдовы. Англия XVII века В моде были весьма откровенные декольте, но в этом нет ничего необычного. Интересно то, что при общей моде на аристократическую бледность красивым считался сосудистый рисунок на коже. Чтобы подчеркнуть свое высокое происхождение, девушки синим карандашом рисовали вены на шее, груди и плечах. Викторианская Англия Пуританство, максимально закрытая одежда, мода на приглушенные, мрачные цвета — казалось бы, сплошное целомудрие и сдержанность. Но жизнь полна сюрпризов: в ту эпоху стало принято делать пирсинг на интимных частях тела! Женщины прокалывали соски и соединяли их цепочкой, а мужчины делали пирсинг на головке полового члена. Моду на подобные украшения ввел не кто-нибудь, а сам Принц Альберт!Америка времен колонизации Американцы были потрясены, когда узнали, что у индейских женщин считается недопустимым наличие волос на любом участке тела, кроме головы. «Варварство!», «Уродство!», «Надругательство над красотой!» — такими эпитетами сопровождаются записи об этом шокирующем открытии в дневниках первых поселенцев. Кто же тогда знал, что индейцы просто опередили моду на пару веков. Европа, XIX век После длительного засилья корсетов разной степени неудобства в моду вошли так называемые «разводные» корсеты. Их задачей было как можно шире раздвинуть груди женщин, сформировав между ними как можно большее пространство. Древний Китай Собственные брови нещадно выщипывались, а с помощью краски на верхней части лба рисовали новые, причем форма имела колоссальное значение: именно по ней определялось настроение женщины. Существовали инструкции, как рисовать «грустные», «радостные», «сострадающие», «воинственные», «покорные» и «почтительные» брови. Древняя Греция Монобровь — признак аристократического происхождения! Несчастные, которым не довелось иметь таковую от природы, старались нарисовать ее углем или даже наклеить на лоб ворсинки от птичьих перьев. Ренессанс Вот же проклятая эпоха! Под ее закат мода совсем утратила жалость к девушкам и потребовала от них… укоротить зубы! Желающие прослыть первыми красавицами спиливали эмаль так, чтобы передние зубы имели форму, приближенную к квадрату. Китай времен династии Тан Наверное, в эту эпоху стать красавицей было сложнее всего. От девушки требовалось иметь точеную фигуру, узкие ступни, миниатюрные тонкие руки и… как можно более толстые щеки, чтобы лицо имело форму правильного круга. Вот это задачка!