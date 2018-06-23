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BTS: новый цвет волос — начало новой легенды
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BTS: новый цвет волос — начало новой легенды 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
На протяжении всей музыкальной карьеры участники BTS не раз удивляли поклонников новыми цветами волос: от серебристого у RM до до огненно-рыжего у Джей-Хоупа или пастельно-розового у Чимина. Похоже, парни покрыли весь спектр цветов радуги! Этим летом вновь решили внести перемен в свои привычные образы.
На концерт «Lotte» в Сеуле парни приехали с новыми цветами волос. Перед этим все члены группы перекрасились в черный, чтобы взрывной эффект яркости был еще более неожиданным! Чонгук покрасил волосы в ярко-красный, Джин и Ви выбрали платиновый блонд, а предпочел нежно-карамельный оттенок. Пока разноцветной тенденции не придерживаются только Джей-Хоуп и Шуга, но это пока!
Новые образы кумиров вызвали неожиданно бурную реакцию поклонников.
«Боже! Они выглядят просто шикарно!» — написали тысячи в своих аккаунтах в.
По словам поклонников, новый цвет волос означает новую эру в их творчестве: новые альбомы, новые песни, новую хореографию. А значит — начало новой легенды!
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