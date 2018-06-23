BTS: новый цвет волос — начало новой легенды

На протяжении всей музыкальной карьеры участники BTS не раз удивляли поклонников новыми цветами волос: от серебристого у RM до до огненно-рыжего у Джей-Хоупа или пастельно-розового у Чимина. Похоже, парни покрыли весь спектр цветов радуги! Этим летом вновь решили внести перемен в свои привычные образы.

На концерт «Lotte» в Сеуле парни приехали с новыми цветами волос. Перед этим все члены группы перекрасились в черный, чтобы взрывной эффект яркости был еще более неожиданным! Чонгук покрасил волосы в ярко-красный, Джин и Ви выбрали платиновый блонд, а предпочел нежно-карамельный оттенок. Пока разноцветной тенденции не придерживаются только Джей-Хоуп и Шуга, но это пока!

Новые образы кумиров вызвали неожиданно бурную реакцию поклонников.

«Боже! Они выглядят просто шикарно!» — написали тысячи в своих аккаунтах в.

По словам поклонников, новый цвет волос означает новую эру в их творчестве: новые альбомы, новые песни, новую хореографию. А значит — начало новой легенды!