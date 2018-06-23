Добавь объема! 15 лучших причесок для тонких волос

Многие девушки недооценивают преимущества своих тонких волос! Если природа не наградила косой, которую невозможно обхватить ладонью, — это вовсе не повод расстраиваться. Стильный боб, пикси и обычная лесенка более стильно смотрятся именно на тонких волосах. Не веришь? Смотри нашу подборку!

Ты можешь постараться немного уплотнить свои тонкие волосы с помощью специальных средств, а можешь просто сделать стрижку, которая позволит легко создавать объем при укладке и будет эффектно смотреться, несмотря на структуру волос. Прически для тонких волос на каждый день 1. Лесенка

Классическая «лесенка» на длинных волосах делает прическу более фактурной. Короткие пряди у лица, которые постепенно становятся длиннее, смотрятся актуально и женственно во все времена. Кроме того, именно тонкие и прямые волосы позволяют тебе создать такую прическу — ее можно практически не укладывать! 2. Каскад

Придать объем тонким волосам может стрижка-каскад. Верхние пряди должны быть значительно короче — это поможет тебе легко приподнять их с помощью круглой расчески, создав иллюзию пышной шевелюры. 3. Ассиметричное каре

Каре с прядями разной длины предельно легко укладывать — используй брашинг и средства для придания объема. Самое главное — приподними волосы на затылке, это придаст прическе особый щарм. 4. Длинный боб Еще одна стрижка, которая прекрасно подходит обладательницам тонких волос — длинный боб. У лица волосы должны быть значительно длиннее, чем сзади, а концы могут выглядеть чуть «рваными». 5. Легкие волны

Ничто не смотрится так хорошо на длинных тонких волосах, как легкие волны! Заметь, не кудри, а именно волны — создать эту прическу для тонких волос своими руками проще всего с помощью плойки-утюжка. 6. «Под мальчика»

Как ни странно, но именно стрижка «под мальчика» смотрится наиболее женственно и нежно — такой вот парадокс! Придать ей структурности можно с помощью воска для укладки — именно на тонких волосах это выглядит отлично. 7. Абсолютно прямые

Оптимальная длина для тонких волос — до плеч, если длиннее — то они истончаются еще больше и требуют особого ухода. Но если ты носишь волосы именно до плеч — выпрями их, это стильно! 8. Боб + завивка

Если ты хочешь, чтобы твоя стрижка боб смотрелась более игриво — сделай легкую завивку с помощью утюжка для выпрямления. Пусть укладка будет небрежной — это главный тренд лета. 9. «Рваные» концы

«Лохматые» стрижки в моде, и лучше всего они смотрятся на тонких волосах! Используй мусс для укладки и высуши волосы так, чтобы кончики казались немного «рваными», а сами волосы — растрепанными. 10. Удлиненное каре

Идеальный и очень женственный вариант — удлиненное каре. Затылок нужно слегка приподнять, а волосы спереди пусть красиво обрамляют лицо. 11. Длинное пикси

«Отросшее» пикси — даже никакого объема не нужно, эта стрижка сама по себе выглядит очень стильно, если часть волос убрать за ухо. 12. Ассиметрия

Ассиметрия — наше все! Длинные пряди, короткие пряди… Все это может позволить себе девушка с легкими тонкими волосами. 13. Пикси

Классическое пикси смотрится невероятно стильно. Особенно если затылок будет аккуратно выстрижен, а челка, напротив, подлиннее. Поиграй с цветом — в тренде смелые решения. 14. «Рваное» каре одной длины

Небрежное «рваное» каре чуть выше плеч, волосы одной длины, естественный балаяж — смело делай ставку именно на эту прическу для тонких волос. 15. Короткое пикси

И, наконец, любительницам ультракоротких стрижек мы рекомендуем попробовать пикси! Тонкие волосы легче уложить, взъерошив их и приподняв вверх. Озорной образ!