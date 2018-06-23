«Не могу остановиться»: чем болеют люди, вырывающие волосы на своей голове

Один из клинических случаев, нередко встречающихся в психиатрии — трихотилломания. По сути это навязчивое вырывание собственных волос. Казалось бы, это нечто нереальное: зачем кому-то делать себе больно и неприятно? Но это и является основной проблемой подобных пациентов — они приходят к такой привычке не от хорошей жизни и редко кому рассказывают о своем недуге.

Особый вид самобичевания

В пояснении Международной классификации болезней трихотилломания представлена в виде расстройства, для которого характерна значительная потеря волос из-за безуспешных попыток перестать их выдергивать.

По словам самих пациентов, перед тем, как приступить к выдергиванию, человека накрывает растущее напряжение. А как только он вырвал себе столько волос, сколько хотел, наступает облегчение. Это можно сравнить с навязчивым желанием расчесать комариный укус, зуд от которого терпеть порой очень сложно. Согласно статистике, трихотилломанией страдает около 1% жителей планеты. Пациенты с подобным расстройством вырывают волосы не только на голове — это могут быть и другие участки тела: брови, ресницы, руки, лобок и так далее. Иногда рядом с этим расстройством «идет» и трихофагия — расстройство, при котором человек съедает вырванные волосы.

Как правило, трихотилломания чаще всего встречается у детей, а во взрослом возрасте к расстройству склонны женщины. Пациенты, по некоторым данным, могут тратить на вырывание волос по 40-50 минут в день. А в числе причин, которые могут вызвать расстройство — повышенная тревожность, подавленная агрессия или стремление нанести себе вред. Чаще всего у пациентов-детей расстройство начинает проявляться из-за отсутствия поддержки и защиты со стороны родителей.

Порой трихотилломания может сопровождать и другие психические расстройства, например, шизофрению. По словам врача-психиатра, трихотилломана видно невооруженным глазом. Как правило, у таких людей на голове есть участки облысения, отсутствуют ресницы или брови. Нередко пациенты пытаются скрыть эти недостатки, используя заколки, макияж. Если есть подозрение на трихотилломанию, специалист должен провести осмотр пораженной кожи головы, чтобы исключить дерматологические заболевания. Бывают случаи, когда помимо дерматолога необходима помощь невролога или эндокринолога.

Основной проблемой является диагностика трихотилломании. Чаще всего к врачам обращаются с проблемой выпадения волос и человеку ставится диагноз «гнездная алопеция» — предполагаются проблемы с щитовидкой. Редко когда дерматологи берутся разобраться с причиной недуга до конца.

Что делать?

Этой болезни посвящено много научных работ, в числе которых труды по дерматологии и косметологии. Согласно исследованиям, одна из особенностей этого расстройства — высокий уровень самостигматизации. По сути пациенты стыдятся своего недуга и стараются держать его в секрете. На основе этого факта врачи считают, что на самом деле трихотилломания распространена гораздо шире — вероятнее всего, количество людей, страдающих от этого расстройства, достигает 13% населения.

Ученые утверждают, что из-за стеснения пациенты могут скрывать свою проблему в среднем по 20 лет! Иногда женщины, страдающие этим недугом, жалуются в Сети на то, что они пытались признаться своим родным, но сталкивались лишь с насмешками.

Психологи утверждают, что пациенты с трихотилломанией обязаны в первую очередь обратиться к специалисту и сказать самому себе, что проблема действительно существует. Несмотря на то, что такое личное признание сделать непросто, если вовремя не начать терапию, эстетические последствия будут неизбежными. Кроме того, это скажется на нестабильности эмоционального состояния, что может довести до серьезных проблем с психикой. ​Как правило, в терапии применяются поведенческие методы, устанавливаются стоп-сигналы и формируются новые привычки. Пациенты должны быть готовы к тому, что понадобится не один визит к психотерапевту. Нередко специалист назначает медикаментозную терапию в попытке купировать тревогу.

В случае, если вы обратили внимание на то, что у вашего друга начали появляться неестественные залысины, он стал нервным и странно реагирует на окружение, поговорите с ним и предложите свою помощь. Возможно, даже обычный разговор может помочь пациенту расслабиться и побороть жуткую привычку.