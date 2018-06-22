Что футболисты вытворяли со своими волосами на чемпионатах мира

Бразильский нападающий Неймар в матче чемпионата мира-2018 против Коста-Рики предстал перед зрителями в новом облике. Резонансной темой последних дней стала его прическа, с которой он приехал покорять российские футбольные поля. «ВМ» решила вспомнить, на какие эксперименты со своей шевелюрой шли лучшие игроки планеты.

Неймар

Перед первым матчем «пентакампеонов» в Ростове-на-Дону Неймар рассмешил любителей спорта своим странным имиджем. Кудри желтого оттенка заставляли невольно заставляли сравнивать волосы бразильца с китайской лапшой быстрого приготовления. Особенно удачно облик Неймара спародировал легендарный французский нападающий Эрик Кантона, известный своими дерзкими поступками.

Впрочем, уже в следующей игре бразильцев Неймар появился без рассмешивших планету кудрей.

Маруан Феллайни

Бельгийский полузащитник всю свою карьеру играет с одной и той же прической. Благодаря ей Феллайни легко найти на футбольном поле: пышные локоны, хаотично торчащие в разные стороны, слегка напоминают стог сена. Он даже получил прозвище «микрофон» за сходство его прически с ветрозащитой. А болельщики сборной Бельгии , по приколу, покупают схожие парики.

Ровно с той же прической Феллайни приехал и на чемпионат мира в Россию

Шоу могло и продолжиться. В случае выхода в четвертьфинал румыны обещали покраситься в цвета национального флага, но хорваты прервали их победный путь.