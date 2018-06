Цветной бульвар: 8 лучших цветных тушей для ресниц этого лета

Летом так и тянет на эксперименты с макияжем. Самый простой способ добавить уникальности образу — это воспользоваться цветной тушью. При этом ты можешь прокрасить ей не все ресницы, а лишь кончики — и это будет смотреться очень круто и стильно.

Вообще, существуют неписаные правила, как подобрать цветную тушь, которая будет идеально сочетаться с твоим цветом глаз. Например, голубая подойдет девушкам с серыми или карими глазами; фиолетовая или сиреневая — с голубыми, синими или зелеными оттенкам глаз; салатовая или зеленая — если ты обладательница карих или близких по оттенку этому цвету глаз; красная или бордовая — синим, серым и карим. Но ты можешь не придерживаться этих постулатов и «примерить» тот оттенок туши, который нравится. Иногда самые нетипичные сочетания смотрятся очень эффектно. Тушь Monsieur Big Waterproof и верхнее цветное покрытие Big Color Lash Top Coat (оттенок № 04, Flirty Pink), Lancôme

В прошлом году Lancôme запустил тушь Monsieur Big, которая тут же стала бестселлером. В этом году марка решила выпустить ее обновленную водостойкую версию (поэтому в название есть слово Waterproof), которая мгновенно увеличивает объем ресниц в 12 раз (!) и держится 24 часа. Но так как мы говорим про цветные туши, то превратить Monsieur Big Waterproof из черной в розовую, золотую, зеленую или голубую поможет верхнее цветное покрытие Big Color Lash Top Coat. Тушь Vinyl Couture (оттенок № 3, I'm the excitement), YSL Beauté

Одна из самых легких по текстуре тушей, которая прокрашивает каждую ресничку, не склеивая их, и дает глянцевый эффект. Мало того, визажисты марки YSL Beauté советуют использовать Vinyl Couture не только для ресниц, но и для бровей. Этот вариант больше подойдет для какой-нибудь рейв-вечеринки. Тушь Audacious (оттенок Minerve), Nars

Красная щеточка и голубая текстура — во‑первых, тушь Nars Audacious выглядит эстетически красиво. Во‑вторых, силиконовая кисточка скользит по ресницам, не оставляя комочков, но при этом тщательно прокрашивает их. В-третьих, эта тушь придает объем и удлинение, которого так не хватает многим девушкам. В-четвертых, это лимитка, которая просто обязана появиться у тебя в косметичке. Тушь In Extreme Dimension Lash Mascara (оттенок Hold for 10), M. A. C Cosmetics

Ярко-голубая тушь In Extreme Dimension Lash Mascara покоряет с первого взгляда. Она мгновенно меняет цвет твоих ресниц, взгляд становится более выразительным и соблазнительным. Благодаря уникальной кисти ей очень удобно прокрашивать нижние ресницы, а вот это дано далеко не всем тушам. Тушь Cabaret Premiere (оттенок № 04), Vivienne Sabo

Легендарная черная тушь Cabaret Vivienne Sabo выходит и в цветном варианте (коричневый, синий, бирюзовый и фиолетовый). У нее, кстати, улучшенная формула, которая дает еще больше объема и усиливает изгиб. И эта тушь влагостойкая, а это значит, что ей не страшен летний дождь или испытание бассейном или сауной. Тушь Mascara Vamp! Extreme (оттенок № 031), Pupa

Mascara Vamp! Extreme — это еще одна культовая тушь в нашей подборке, которая помимо того, что тут же проявляет цветной пигмент на ресницах, аккуратно прокрашивает их от корней до кончиков и создает экстремальный объем, о котором ты даже не могла мечтать. И все эти эффекты достигаются в одно нанесение. Тушь False Lash Effect (оттенок Deep Blue), Max Factor

Эта тушь создает эффект накладных ресниц — длинных, объемных и с красивым изгибом. Но ты можешь не переживать, смотрится она естественно. А ее темно-синий оттенок не так сильно бросается в глаза, поэтому False Lash Effect (Deep Blue) можно носить каждый день вместо черной или коричневой туши. Цветное верхнее покрытие Mascara Top Coat #shineonme (оттенок № 002, Morning Light), Soda

Не так давно на полках в магазинах сети «Л'Этуаль» появился новый бренд Soda, у которого есть очень крутое цветное верхнее покрытие Mascara Top Coat #shineonme, которое нужно нанести поверх черной или коричневой туши. В результате ты станешь обладательницей цветных ресниц с легким эффектом сияния.