Какими вениками могут париться только мужчины

Русскую баню сложно представить без веника. Этому обязательному ее атрибуту издавна приписывали самые различные свойства — как магические, так и целебные. Помимо этого, считалось, что веники бывают «мужскими» и «женскими».

Какие бывают веники?

Даже современные медики признают пользу банных веников. С их помощью можно не только качественно отмассировать тело, но и подлечить различные недуги. Также данная процедура способствует очистке и омоложению организма.

Чаще всего в русской бане используются березовые или дубовые веники. Встречаются веники и из других пород дерева — липы, рябины, ольхи, можжевельника, хвойных пород, из вишневых и смородиновых веток, черемухи, ореха, эвкалипта. Не редкость и веники из трав — пижмы, полыни, крапивы, шалфея, мелиссы, мяты, бамбука. Порой веник составляют из разных веток и трав — если, к примеру, требуется комплексное воздействие на организм.

Какие веники подходят мужчинам?

Считается, что мужчинам больше подходит дубовый веник. В старину верили, что он дает силу и власть. А вот женщин дубовыми вениками не парили — к чему им было становиться сильными и властными?

Также представители сильного пола на Руси парились пихтовыми, еловыми и можжевеловыми веничками. Ими даже специально лечили различные хвори — использовали при сильных простудах, невралгиях, радикулитах, остеохондрозах.

Полезен мужскому полу и веник из крапивы. Хлестание крапивой улучшает состояние нервных окончаний и сосудов в паховой области. В результате у мужчин улучшается половая функция. Также они перестают испытывать проблемы, связанные с преждевременной эякуляцией. Крапивный веник оказывает и антибактериальное воздействие, может уберечь от половых инфекций.

«Женские» веники

Самым популярным женским веником был березовый: береза — «женское» дерево, дарующее представительницам прекрасного пола такие качества, как гибкость, легкость и красота. Ведь листья березы содержат дубильные вещества, флавоноиды, витамин С.

Они способствуют повышению потоотделения, ускорению обменных процессов, очищению кожи от шлаков. Береза способна очистить вашу кожу от черных точек, которые порой так портят женскую внешность.

Вполне подходит женщинам и веник из липы. Липовые веники прогоняют головные боли, расширяют бронхи, улучшают работу почек. Хорош для женщин и ольховый веник, кстати, помогающий при болях в суставах.

Еще один чисто «женский» веник — ивовый. Он очень полезен для кожи: стимулирует процессы регенерации, сохраняет упругость кожи.

Веник для мужа и жены

А вот супругам предлагалось париться веником, сплетенным из рябины и пижмы. Причем использовать такой веник рекомендовалось в первой половине дня, чтобы к вечеру уже можно было ощутить результат.

Так что сами решайте, какой веник вам больше подходит.