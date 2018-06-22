7 лучших способов и 10 средств для восстановления сухих волос

Теория

Начнем теоретическую часть по спасению волос с ценных указаний топ-стилист салона Bronze&Beauty Артема Мхитаряна:

«Восстановить сухие волосы? Легко! Достаточно следовать семи простым советам. Сухость волос обусловлена недостатком на них кожного сала — это связано либо с особенностями организма, либо с воздействием внешних факторов. Сухие волосы часто доставляют своим обладательницам много отрицательных эмоций, но при надлежащем уходе их вполне можно «укротить»! И выглядеть на все сто и даже больше.

Итак, семь шагов к восстановлению сухих волос и поддержанию их в здоровом состоянии.

1. Правильно подбирайте средства для ухода и, в частности, для мытья волос. Шампунь должен хорошо очищать, но им одним повседневная процедура мытья не должна ограничиваться. Обязательно использование увлажняющего кондиционера (и лучше — несмываемого, он создает вокруг волоса «защитный слой»), а два раза в неделю нужно использовать средства для питания и восстановления волос.

2. Обратите внимание на салонные процедуры «Счастье для волос», коллагеновое восстановление волос Adorn by Marcia Teixeira, кератиновый уход и ламинирование. Они позволяют на несколько месяцев забыть о проблеме сухих волос.

3. В солнечную погоду — защитный спрей для волос обязателен!

4. Откажитесь от частых экспериментов с цветом волос.

5. Откажитесь от частого использования блондирующих средств при окрашивании.

6. Будьте осторожны при использовании горячих инструментов для укладки, злоупотребление ими вредно для сухих волос.

7. Подбирайте средства для домашнего ухода после консультации со стилистом или врачом-трихологом.

А теперь разберемся на практике, какие именно средства помогут сухим волосам стать гладкими и послушными».

Практика