Топ-4 самых устойчивых мифа об уходе за волосами 

Огромное количество мифов связано с уходом за волосами. Лучшие эксперты из Франции развеяли 4 наиболее распространённых. Избыточное использование шампуня приводит к выпадению волос. Ничего подобного! Выпадение волос, и особенно внезапное и резкое, говорит о стрессе или снижении иммунитета в организме. В реальности, добавление нескольких капель эфирных масел в шампунь вроде лаванды или розового масла — это прекрасное средство борьбы с воздействием стресса на кожу головы. Окрашивание повреждает волосы. Этот миф справедлив лишь частично, но всё зависит от цвета волос, то есть от того, собираетесь ли вы сделать волосы более светлыми или тёмными. В первом случае вероятность повреждения несколько выше, поскольку для осветления используются более мощные ингредиенты. Количество седых волос увеличивается, если начать их выдергивать. Если ваши волосы начали покрываться сединой, то этот процесс будет проходить относительно быстро и вне зависимости от того, с какой скоростью вы их выдергиваете. Седина волос — это следствие возрастных процессов, а не каких-либо разновидностей ухода за волосами. Для того чтобы ускорить рост волос, нужно постричься налысо. Во многих странах мира малышам часто бреют налысо голову, так как считается, что у них после этого вырастут более густые волосы. Абсолютный миф, который не поддерживается никакими научными фактами. Мужское облысение передается по наследству (чаще по материнской линии!), и как бы часто вы не брили волосы, это не является защитой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)