10 причесок на торжество: для любой длины и структуры волос

Прическа в стиле глэм-рок Эта прическа на средние и длинные волосы точно произведет впечатление на гостей праздника. Тем более что сделать ее несложно.

1. Сделайте косой пробор и завейте волосы на крупную плойку, начиная где-то с середины длины.

2. Отделите небольшую прядь у лица и накрутите ее по направлению к затылку на ручку тонкой расчески. Накручивайте по всей длине ручки.

3. Аккуратно вытащите расческу из получившегося завитка, придерживая его рукой.

4. Закрепите завиток шпильками и зафиксируйте прическу лаком.

Объемная коса набок

Это идеальный вариант праздничной прически на длинные волосы.

1. Предварительно сбрызните волосы текстурирующим спреем — тогда прическа будет хорошо держаться.

2. Отделите небольшую часть волос у лба и закрепите ее заколкой.

3. Сделайте начес от самых корней на волосах, находящихся за частью, которая закреплена заколкой.

4. На уровне затылка начните плести косу из нижней части волос, захватывая начесанные волосы.

5. Продолжайте плести косу, направляя ее в одну из сторон — так, чтобы в итоге она лежала на одном плече.

6. Закрепите косу прозрачной резинкой и закройте ее прядью волос.

7. Выпустите несколько прядей, чтобы коса выглядела объемнее и толще.

8. Снимите заколку с волос у лба, немного начешите их и аккуратно зачешите назад вместе с остальными волосами. Закрепите прическу с помощью лака.

Боковой пучок

Свободный пучок набок будет особенно хорошо смотреться на волнистых волосах короткой и средней длины.

1. Если ваши волосы прямые, завейте их с помощью крупной плойки.

2. Соберите волосы в хвост за ухом и закрепите резинкой в цвет волос.

4. Расчешите волосы против роста и сбрызните фиксирующим средством.

5. Разделите хвост на две части и, переплетая между собой, заворачивайте их в свободный небрежный пучок, закрепите шпильками. Готово!

Русалочьи волны

Идеальная и простая укладка для длинных прямых или слегка вьющихся волос.

1. Разделите волосы на прямой пробор и завейте их на плойку, закрепляя каждую прядь заколкой. Важно брать тонкие пряди, чтобы волны получились как у русалки.

2. После того как кудри остынут, снимите заколки и пройдитесь по волосам щетинистой расческой, чтобы волны получились однородными.

3. Сбрызните волосы фиксирующим средством, можно использовать лак с блестками, чтобы усилить сияние волос.

Высокий бант

Сделав такую прическу на торжество, вы точно не останетесь без комплиментов!

1. Соберите волосы наверх, сложите хвост пополам, свободный конец оставьте впереди. Закрепите волосы в таком положении с помощью резинки.

2. Разделите получившийся пучок на две части.

3. Свободный конец волос заверните назад, чтобы получился бантик.

4. С помощью шпилек закрепите бант сзади.

Прическа в стиле 60-х Создать такой ретро-лук можно с любой длиной волос. Однако если ваши волосы вьются, их нужно предварительно выпрямить.

1. Разделите волосы на косой пробор.

2. Затылочную часть волос начешите, чем сильнее, тем лучше.

3. С помощью расчески со щетиной аккуратно расчешите волосы на затылке, не уменьшая объем начеса.

4. Закрепите его сзади. Чтобы закрепить начес, используйте несколько шпилек цвета, соответствующего вашим волосам.

5. Нанесите лак для волос и не забудьте о макияже — образ будет завершенным, если эту прическу вы дополните смоки на глазах и нюдовой помадой.

Ажурный пучок

Эта прическа для торжества на средние и длинные волосы поможет создать романтичный и женственный образ.

1. Если у вас прямые волосы, предварительно завейте их.

2. Начешите волосы на макушке, чтобы придать им объем.

3. Соберите все волосы в низкий хвост, но не закрепляйте его резинкой, а заверните в небрежный и свободный пучок по принципу ракушки.

4. Закрепите прическу шпильками и нанесите лак для волос.

Прическа с косами

Такая прическа прекрасно будет смотреться с летящим платьем и цветочным принтом.

1. Сделайте косой пробор, ведите его до затылка, разделив волосы на две части.

2. Заплетите две косички, закрепите их у основания, закрывая резинку прядью волос.

3. Оберните косы вокруг головы спереди, а концы спрячьте под волосы и закрепите с помощью шпилек или невидимок.

Конский хвост

Конский хвост нужно обязательно делать на прямых, гладких волосах, иначе эта прическа потеряет свою изюминку.

1. Тщательно расчешите волосы, соберите их на макушке.

2. Нанесите на волосы гель и фиксирующее средство.

4. Чтобы закрепить волосы, оберните прядь вокруг основания хвоста и заколите край невидимкой или заколкой-банджи. Готово!

Коса «рыбий хвост»

«Рыбий хвост» смотрится одинаково эффектно как на прямых, так и на вьющихся волосах любой длины.

1. Слегка начешите волосы у корней.

2. Положите волосы на одно плечо и разделите их на две части.

3. Перекрещивая тонкие пряди с краев каждой части, начните плести «рыбий хвост».

4. Когда закончите плетение, немного растрепите косу, чтобы она выглядела легко и небрежно.

5. В конце закрепите косу на узелок, после этого сожмите этот узелок пальцами и потяните косу вверх, чтобы она стала более объемной. Осталось сбрызнуть косу лаком — и прическа готова!

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