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Мирослава Карпович развеяла слухи
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Мирослава Карпович развеяла слухи 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда «Папиных дочек» на СТС и других популярных российских проектов отправилась отдыхать и решила заодно показать своим поклонникам, что старается не ограничивать себя в еде.
В последнее время фанаты Мирославы были обеспокоены нездоровой худобой актрисы. Карпович показала снимок из отеля, где ее стол буквально ломится от всевозможных блюд. Правда большинство ингредиентов — разнообразные овощи в свежем и тушеном виде. Мясо и рыба, судя по фотографии, в меню молодой актрисы отсутствует. Девушка также поразила поклонников резко поменявшимся цветом волос. До отпуска Мирослава была нежной блондинкой, но на отдыхе вдруг стала жгучей брюнеткой.
Фанаты не поверили в правдивость слов невероятно стройной Карпович и заметили, что тарелка, стоящая рядом с девушкой абсолютно пуста. Другие потребовали доказательств того, что актриса действительно съела все блюда: «Моя брюнеточка прожорливая! Ты давай нам фотки не с полными, а с пустыми тарелками».
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