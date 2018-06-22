Пять советов как делать контуринг

Если вы поклонник контуринга, вы знаете, что для овладения техникой требуется определенный навык. Но вы можете это сделать, и чтобы помочь вам, мы собрали несколько полезных советов и простых руководств, чтобы сделать контуринг в течение трех минут. МедикФорум нашел идеальное руководство по контурингу. Это техника, которая ранее была использована для моделей и театральных художников, но теперь она стала частью ежедневных программ по уходу многих людей. Это искусство улучшения вашей лицевой структуры посредством макияжа и придания формы определенным областям лица.

Как контурировать лицо?

Есть несколько шагов, которые помогут вам получить эти мощные скулы. Вот что вам нужно знать.

1. Создайте базу Подготовьте свое лицо, нанесите основу и тон тонким слоем. Это поможет вашему контуру ложиться гладко. 2. Выберите свой продукт и кисти. Вы можете выбирать между порошками и кремами — порошки дают вам более матовое покрытие, в то время как крема оставляют вас с глянцевым покрытием. Если вы новичок, лучше начинать с кремообразных продуктов, так как их легче использовать и смешивать. Для ваших кистей используйте более мелкие пушистые щетки для большей точности. Вам нужна одна кисть для контура и одна для выделения. Вы можете попробовать щетку контура elf и кисть MAC с большим углом наклона. 3. Покройте свое лицо тоном Основными пятнами для контура являются область на вашем подбородке, края ваших висков, стороны вашего носа и впадины ваших скул. Хитрость заключается в том, чтобы использовать вашу костную структуру в качестве руководства и создавать пигмент по этой структуре. 4. Контурирование Чем более естественным выглядит ваш контур, тем лучше! Всегда следите за тем, чтобы у вас не было четких линий на вашем лице. Используйте влажную яичную губку или щетку для тона, чтобы растушевать продукт. Вы можете добавить красновато-розовые румяна на верхушки ваших щек для более насыщенного цвета. 5. Подсветка Выделите только те области, на которые свет, естественно, попадал бы, если бы ваш конутр лица соответствовал нарисованному. Это такие места как ваши скулы, кости над бровью, мостик вашего носа, верхняя часть губ и центр вашего подбородка. Это усиливает эффект контура.

Как делать контур для лица в форме сердца?

Что вам нужно:

Контурная палитра Кисти

Первый шаг — приготовить вашу кожу и нанести легкую базу для вашего творчества. Используя кремовый маркер, начните с выделения челюсти, переносицы, нижней части лица, верхней части щеки, углов рта и центра лба. Теперь, когда вы наметили свою подсветку, следующим шагом будет переход на контур. Убедитесь, что используемый вами цвет подходит для тени, а не для слишком теплого или оранжевого цвета. Используйте кисть и сделайте свой контур вдоль волос, чтобы сузить лоб. Для контура вашей щёки следуйте своей естественной структуре и контуру костей от верхушки уха к углу рта. Нанесите немного по бокам носа для более точного вида. Как только все это будет готово, пришло время смешать нанесенные линии, и это может стать сложным. Используйте небольшую, пушистую контурную кисть. Начните с небольших маленьких штрихов на лбу, чтобы слить маркер и повторить этот шаг и в других областях. Используйте большую контурную щетку для контурных областей — начните со лба и слегка надавите на крем на лице, при этом смешайте его правильно. Когда вы смешиваете на щеках, используйте движение вверх для более мягкого эффекта. Идея заключается в том, чтобы линия выглядела действительно мягкой и гладкой, поэтому убедитесь, что вы все хорошо делаете. Используя полупрозрачный порошок для сияния и щетку, аккуратно нажмите и проведите щетку на коже. Это усилит эффект контуринга. Вы можете закончить румянцем или бронзатором, чтобы добавить немного тепла к вашему взгляду. Вуаля! Это конечный результат!

Контуринг для круглого лица

Подготовьте свою кожу и используйте тон перед началом. Начните с выделения прямо в центре вашего лба, мостика вашего носа, а затем центр вашего подбородка. Создавайте длинные, перевернутые треугольники под областью глаз. Добавьте немного маркера на скулах. Используйте тень, прохладный оттенок оттенка для вашего контура и избегайте мерцания. Начните с контуров внизу уха, так как это помогает мгновенно сгладить ваше лицо.

Затем, контурируйте, создавая C-образную форму. Чтобы опустить нос, пройдите по его краям конутром. Используйте небольшую пушистую кисть и смешайте тона на каждой области, аккуратно нажав и перевернув кисть. Смешайте контур большой контурной щеткой, пока вы не увидите никаких резких линий на лице.

Контур для квадратного лица

Как только вы закончите готовить свое лицо и начали применять базу, пришло время наметить маркер. Начните в центре своего лба и двигайтесь к центру подбородка. Чтобы соединить две части, нарисуйте небольшую линию в центре носа. Начните прямо в слезном канале, выделите область под глазами и создайте два Vs. Также выделите внешние углы рта. При выборе оттенка контура лучше всего выбирать прохладные серые оттенки и оттенки для имитации естественных теней. Разнесите оттенок вдоль подбородка, под скулами и боковыми сторонами носа. Хитрость заключается в том, чтобы начать смешивать маркер сначала, а затем смешать контур в выделение. Аккуратно надавите на щетку и смешиайте темный свет.

Контур для овального и продолговатого лица

Подготовьте свою кожу увлажняющим кремом и основами. Выделите вверх в арку или полукруг на лбу, и проведите его прямо вниз к носу. Также выделите свой подбородок, внешние уголки рта, область подмышек и скулы.

Выберите нейтральный оттенок для вашего контура. Используйте угловую сторону или кончик кисти для контура скул. Затем контур за пределами вашего лба. Начиная с внутреннего угла вашего глаза — смешайте светлую часть с центра наружу, а контур со стороны внутрь. Вы получите равномерный результат. Ранее эксперты рассказали как делать контуринг бронзатором.