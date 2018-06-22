Где сделать окрашивание волос с 20% скидкой?

20 июня открылся второй салон Keep Looking. Хозяйка этого бьюти-пространства Ксения Шипилова постаралась сделать все, чтобы каждому тут было хорошо и уютно!

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Здесь ты найдешь полюбившиеся услуги: макияж, наращивание ресниц, маникюр со стойким и безопасным покрытием на основе средств Fedua. Кстати, в честь открытия в течение месяца в салоне будут действовать скидки на ряд услуг: 20% на окрашивание волос, уходы для рук и ног, долговременную укладку бровей, SPA (массажи и уходы за телом), а на перманентный макияж — особая акция — минус 25%.

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Кроме того, в новом бьюти-пространстве будут работать косметологи под руководством известного врача-дерматолога Dr.Viki. А для тех, кто захочет уединения, есть возможность записаться в VIP-кабинет, где можно получить любую услугу тет-а-тет с мастером.

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Адрес:

Пресненская набережная 8, стр. 1 Moscow City, Башня «Город Столиц», 2 этаж

Instagram: @keeplooking.ru Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-sdelat-okrashivanie-volos-s-20-skidkoj/