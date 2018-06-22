Без боли и вросших волосков: как делать восковую эпиляцию дома

Выбирайте нужное время

Чтобы эпиляция не превратилась для вас в страшную пытку, рассчитывайте свой цикл. Самые болезненные дни — это неделя до и после менструации. Также эпиляцию нельзя делать, если вы в состоянии стресса — гормон кортизол усиливает болевые ощущения. Покупайте качественный воск

Важно, чтобы это был именно воск, а не активно рекламируемые восковые полоски. Дело в том, что потерев такую полоску в руках, вы не сможете разогреть воск до нужной температуры. В результате полоска захватит только мягкие пушковые светлые волоски, а не темные и жесткие. Поэтому покупайте воск, который можно разогреть в микроволновке или в специальном картридже, который идет в комплекте. Не бойтесь, что у вас слишком короткие волоски

Современные формулы восков позволяют удалить волоски длиной два-четыре миллиметра. Поэтому эпиляция — это не повод предварительно отращивать «ежик». Сделайте пилинг

Чтобы растительность было легче удалить, сделайте пилинг. Это необходимо, чтобы убрать слой ороговевших чешуек, которые скрывают в том числе и маленькие волоски. Используйте скраб за сутки до предполагаемой эпиляции. Это необходимо, чтобы после процедуры не получить дополнительное раздражение. Не используйте лед Довольно древний рецепт: приложите лед к месту, где будете делать эпиляцию, чтобы снизить болевые ощущения. Но этот лайфхак снизит эффективность процедуры и превратит ее в пытку. Дело в том, что охлаждая кожу, вы закрываете поры, которые начинают плотно сдерживать волосяной фолликул. А это может сильно помешать процессу удаления растительности. Слегка распарьте кожу

Примите теплый душ, пользуйтесь мягкой мочалкой. Не протирайте поверхность очищающим тоником или лосьоном, они закрывают поры. Нагрейте воск

Внимательно прочитайте в инструкции, как нагревать воск и до какой температуры. Это, как мы уже говорили, можно сделать в микроволновке, в специальном картридже или в кастрюле на плите. Но последний вариант один из самых неудобных. Не наносите горячий воск на кожу (можно получить ожог), а подождите, пока масса станет теплой. Соблюдайте технологию

Когда воск немного остынет, нанесите его на нужную область по направлению роста волос. Далее приложите полоску и тщательно ее разгладьте. Одной рукой натягивайте кожу, другой тяните полоску в противоположном росту волос направлении. Перед этим не забудьте глубоко вдохнуть, говорят, это делает процесс менее болезненным. После экзекуции эксперты советуют покашлять, что тоже, по их мнению, отвлекает от неприятных ощущений. Если часть волос вместе с воском не взялась с первого раз, можно, используя другую сторону той же полоски, еще раз ее приложить на область и удалить оставшиеся волоски. Успокойте кожу

После процедуры, чтобы успокоить кожу, нанесите крем для тела с маслами (например, ши) или охлаждающий крем-гель с алоэ вера. Эти компоненты смягчают кожу и снимают раздражение. Отшелушивайте кожу регулярно

Все мы слышали о вросших волосках. Чтобы не допустить их появления, обязательно два раза в неделю делайте пилинг тела. Используйте для этого скрабы с отшелушивающими частичками. Эффективен будет скраб Weleda с восковыми шариками и ухаживающими маслами абрикосовых косточек и семян кунжута, а также гоммаж Méthode Jeanne с отшелушивающими микрошариками, глицерином и экстрактом алоэ вера от магазина «РИВ ГОШ». Благодаря ухаживающему составу скрабы бережно удаляют ороговевшие клетки, увлажняют и питают кожу, делая ее гладкой и шелковистой.

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