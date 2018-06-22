В выходные в Красноярске будет стоять жара

По прогнозам красноярского гидрометцентра, в субботу и воскресенье в городе будут +31…+33°C. Осадков не ожидается.

Многие красноярцы в такую жару отправятся купаться и загорать. В связи с этим специалисты Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А. И. Крыжановского решили напомнить горожанам, как правильно принимать солнечные ванны. В первую очередь медики напоминают, что нужно пить много воды. Необходимо пользоваться кремами с высоким защитным фактором. SPF 50+ позволит вам достаточно загореть и в то же время ограничить вредное влияние солнца. Принимать солнечные ванны нужно на лежаках, а не на песке или камнях. Не стоит использовать дезодоранты, духи или одеколон: некоторые компоненты парфюмерных средств распадаются под действием ультрафиолета и вызывают химические ожоги.

«Помните: никто не сможет проследить за вашей кожей лучше, чем вы сами, поэтому летом придерживайтесь нескольких простых правил: постарайтесь избегать полуденных солнечных лучей (с 12 до 16 часов). Также имейте в виду, что отражение солнца от воды и песка, а также от снега и металла удваивает количество ультрафиолетовых лучей, которые поглощает ваша кожа. Дети до 10 лет особенно чувствительны к солнечным лучам, а младенцев на первом году жизни вообще лучше ограждать от прямых солнечных лучей. Обязательно закрывайте детям голову», — рекомендуют специалисты.