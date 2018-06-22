Пляжный фейсконтроль не пройден: звезды, которым противопоказано носить бикини

Июнь в самом разгаре, и ты уже наверняка приготовила свой лучший купальник для отдыха где-нибудь на побережье. Только прежде чем выбирать бикини, подумай — может, заменить его на что-то более закрытое? В назидание WMJ.ru собрал фотогалерею звезд, которые не могут похвастаться идеальным телом на пляже.

Instagram пестрит фотографиями звезд с загорелой кожей в микрокупальниках, но порой селебрити трудно подобрать идеальное бикини, чтобы нигде ничего не выпрыгивало, не перетягивало и смотрелось сексуально. Даже стройным красоткам вроде Риты Оры сложно скрыть свои недостатки в области живота. А вот plus-size-модели Эшли Грэхем стоило бы просто убрать эти ужасные врезающиеся завязки, и никто бы и слова не сказал против ее фигуры. Кстати, нужно напомнить, что найти идеальный купальник гораздо проще, если ты зимой упорно тягала железо в спортзале. Но если твоя фигура неидеальна, а сногсшибательное бикини примерить летом ну очень хочется, отдай предпочтение вариантам с завышенной талией без объемных бантиков на боках, а количество тонких бретелек и шнурков лучше свести к минимуму.

Средства для мгновенного похудения

Если до заветного отдыха осталось совсем немного, а ты так и не привела тело в порядок, предлагаем воспользоваться экстренными средствами — скрабом для тела и моделирующими кремами. Конечно, лишние килограмы никуда не денутся, но скраб заметно разгладит «апельсиновую корку» за счет мелких отшелушивающих частиц, а крем поможет избавиться от 2-3 нежелательных сантиметров в объеме.

Например, скраб Caudalie содержит шесть эфирных масел против целлюлита. Наносить его стоит на влажную кожу, а затем круговыми движениями промассировать проблемные зоны: живот, бедра и ягодицы. После смыть теплой водой. Ты получишь не только шелковистую кожу, но и подтянутое тело.

Сухой брашинг еще одно средство для чудодейственного лимфодренажа. Тебе понадобится жесткая щетка, которой нужно массировать тело по направлению токов лимфы перед принятием ванны.

На случай, если ты вдруг решишь подтянуть ягодицы к пляжному сезону, мы наши крутой видео-мастрекласс по прокачке попы от plus-size дивы Эшли Грэхэм. А ты такое сможешь повторить?

Надеемся, наши полезные советы помогут тебе стать самой неотразимой красоткой на пляже!

А ты уже нашла свой идеальный купальник на лето? Поделись деталями в комментариях!

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Текст: Валерия Савченко

Фото: Shutterstock, East News, Instagram, Look Global Press