5 отличных средств по уходу за седыми волосами

Седые волосы — не всегда признак неотвратимо приближающейся старости. Генетика, стресс, недостаток витаминов, неправильное питание могут спровоцировать появление седины даже у молодежи. Обнаружив признаки седины, можно бежать в салон и тут же их закрашивать, а можно поступить в точности наоборот.5 отличных средств по уходу за седыми волосамиМеланин — это элемент в составе волос, отвечающий за цвет.

Он вырабатывается клетками меланоцитов, которые со временем меняют свои

свойства и становятся сильнее подвержены оксидативному стрессу. Как результат,

наши волосы разрушаются изнутри, цвет исчезает, и мы седеем.

Стоит с достоинством принять тот факт, что меланин не восстанавливается. Однажды

поседев, вернуть свой цвет волос невозможно. И только с помощью краски, при условии, что попадете в руки к профессионалу, можно избавиться от проглядывающей седины. Если такое явление настигло молодую девушку, наверно ей все же стоит заняться покраской волос, но если это коснулось женщины в возрасте, тут можно поэкспериментировать. К примеру, можно сделать модную стрижку, которая будет выигрышно подчеркивать естественную красоту.

И если вы решились оставить все, как есть, то следует понимать, что седые волосы требуют особого ухода. С исчезновением меланина их свойства и структура меняются, они становятся жестче,

теряют свой блеск, чаще секутся. К большому счастью, бьюти-индустрия давно

озадачилась вопросами по уходу за седыми волосами. Сейчас можно найти множество

масок, сывороток и шампуней, которые смогут придать волосам блеск и красоту.

Кондиционер для седых

волос V 76 Камуфляжный кондиционер бренда V 76 разработан специально для ежедневного ухода за седыми волосами. Он не только выравнивает цвет, но и делает волосы гладкими, питает их и защищает от вредного взаимодействия с окружающей

средой.

Шампунь для седых

волос «Благородство Серебра», Oribe

Шампунь «Благородство серебра» предназначен специально для тех, кто не стесняется своей седины или осознанно красится в пепельный цвет.

Шампунь помогает устранить тусклый и желтый оттенки, придает мягкость и возвращает волосам сияние.

Кондиционер для седых

волос Alchemic, Davines

Оттеночный кондиционер деликатно тонирует седые волосы,

устраняя нежелательную желтизну. Специальная формула, обогащенная протеинами и витаминами, глубоко питает и увлажняет волосы, придавая им эластичность и шелковистость.

Серебряная маска для седых волос, Selective

Маска содержит экстракт фиалки, который тонирует и кондиционирует волосы и масло семян пенника лугового, дающий антиоксидантный эффект и регуляцию гидробаланса. Нейтрализует нежелательные желтые оттенки, питает,

придает мягкость и сияние.

Бальзам для седых волос

Forever grey, AlphaParf

Бальзам удаляет токсины и загрязнения, избавляет волосы от статического электричества. Активные компоненты продукта нормализуют водный

баланс и смягчают волосы, делая их послушными и шелковистыми.

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