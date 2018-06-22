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5 отличных средств по уходу за седыми волосами
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5 отличных средств по уходу за седыми волосами 

Fraufluger.ru 3 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Седые волосы — не всегда признак неотвратимо приближающейся старости. Генетика, стресс, недостаток витаминов, неправильное питание могут спровоцировать появление седины даже у молодежи. Обнаружив признаки седины, можно бежать в салон и тут же их закрашивать, а можно поступить в точности наоборот.5 отличных средств по уходу за седыми волосамиМеланин — это элемент в составе волос, отвечающий за цвет.
Он вырабатывается клетками меланоцитов, которые со временем меняют свои
свойства и становятся сильнее подвержены оксидативному стрессу. Как результат,
наши волосы разрушаются изнутри, цвет исчезает, и мы седеем.
Стоит с достоинством принять тот факт, что меланин не восстанавливается. Однажды
поседев, вернуть свой цвет волос невозможно. И только с помощью краски, при  условии, что попадете в руки к профессионалу, можно избавиться от проглядывающей седины. Если такое явление настигло молодую девушку, наверно ей все же стоит заняться покраской волос, но если это коснулось женщины в возрасте, тут можно поэкспериментировать. К примеру, можно сделать модную стрижку, которая будет выигрышно подчеркивать естественную красоту.
И если вы решились оставить все, как есть, то следует понимать, что седые волосы требуют особого ухода. С  исчезновением меланина их свойства и структура меняются, они становятся жестче,
теряют свой блеск, чаще секутся. К большому счастью, бьюти-индустрия давно
озадачилась вопросами по уходу за седыми волосами. Сейчас можно найти множество
масок, сывороток и шампуней, которые смогут придать волосам блеск и  красоту.
Кондиционер для седых
волос V 76  Камуфляжный кондиционер бренда V 76 разработан специально для  ежедневного ухода за седыми волосами. Он не только выравнивает цвет, но и делает волосы гладкими, питает их и защищает от вредного взаимодействия с окружающей
средой.
Шампунь для седых
волос «Благородство Серебра», Oribe
Шампунь «Благородство серебра» предназначен специально для  тех, кто не стесняется своей седины или осознанно красится в пепельный цвет.
Шампунь помогает устранить тусклый и желтый оттенки, придает мягкость и  возвращает волосам сияние.
Кондиционер для седых
волос Alchemic, Davines
Оттеночный кондиционер деликатно тонирует седые волосы,
устраняя нежелательную желтизну. Специальная формула, обогащенная протеинами и  витаминами, глубоко питает и увлажняет волосы, придавая им эластичность и  шелковистость.
Серебряная маска для  седых волос, Selective
Маска содержит экстракт фиалки, который тонирует и  кондиционирует волосы и масло семян пенника лугового, дающий антиоксидантный эффект и  регуляцию гидробаланса. Нейтрализует нежелательные желтые оттенки, питает,
придает мягкость и сияние.
Бальзам для седых волос
Forever grey, AlphaParf
Бальзам удаляет токсины и загрязнения, избавляет волосы от  статического электричества. Активные компоненты продукта нормализуют водный
баланс и смягчают волосы, делая их послушными и шелковистыми.
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