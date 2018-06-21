Ещё
Китайские фермеры создают удивительные рисунки на рисовых полях
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Китайские фермеры создают удивительные рисунки на рисовых полях
Sputnik Эстония
1 час назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Эстония
Смотрите на видео, как китайские фермеры создают на рисовых полях из стеблей и листьев риса разных оттенков картины-панорамы с 3Д эффектом.
Sputnik Эстония: последние новости
Игорь Маслобойников: работал в кочегарке, как Виктор Цой
Дональд Трам и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
Экологи призвали Меркель остановить "Северный поток-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звонок Порошенко Путину и другие события дня
35
Молодые бросают Набиуллину: что теперь будет с ЦБ
41
Первый канал убрал из эфира выпуск программы Познера
128
Популярную певицу убили в Турции
21
Не доживших до пенсии предложили хоронить за счет бюджета
1198
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет
Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика
Конфликты
02:09
«Евросети» пришел конец
Компании
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика
Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество
Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет
Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение