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Китайские фермеры создают удивительные рисунки на рисовых полях
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Китайские фермеры создают удивительные рисунки на рисовых полях 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Смотрите на видео, как китайские фермеры создают на рисовых полях из стеблей и листьев риса разных оттенков картины-панорамы с 3Д эффектом.
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