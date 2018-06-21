Маникюр с гель-лаком: что вы делаете не так?

В чем разница между гель-лаком и шеллаком? Как подбирать оттенок лака под цвет кожи? Как снять покрытие самостоятельно и не повредить ногти? На BeautyHack — 9 ошибок, которые вы совершаете во время использования гель-лака.

Ошибка №1: неправильно подбираете покрытие

Качество маникюра во многом зависит от покрытия. Шеллак более эластичный, ноготь с таким покрытием будет гнуться; гель-лак (и любые покрытия, в составе которых есть гель) — плотный и стойкий. Я предпочитаю гель-лаки, потому что они более твердые при высыхании. Но одно из свойств гель-лака: он слегка подсушивает ногти.

Выбирая покрытие, в первую очередь учитывайте тип ногтей. Если они тонкие и им не нужна «плотность» гель-лака, подойдет и шеллак. Я работаю с покрытиями Luxia и Fedua. Первое — гелеобразное, второе — эластичное.

Ошибка №2: вы доверяетесь непрофессиональному мастеру

При коррекции омертвевший слой ногтя всегда полируется. Клиенты часто думают, что ноготь повреждается, но грамотный специалист никогда не перепилит ноготь. Однако есть мастера, которые не чувствуют грань между омертвевшим слоем и натуральным ногтем. Как следствие — выемки на пластине. Неграмотный мастер может также плохо обезжирить ногтевую пластину — не произойдет сцепления гель-лака с ногтем. Выбирая специалиста, руководствуйтесь рекомендациями знакомых.

Среди клиентов есть другой стереотип — ноготь под гель-лаком не дышит. Это не так, кислород не поступает под ногтевую пластину, если вы делаете акрил. Поэтому под гель-лаком никогда не могут образоваться трещины (только, если вы ударите ноготь).

Ошибка №3: вы самостоятельно снимаете покрытие неподходящими для этого инструментами

Бывает так, что, увидя небольшой поврежденный участок, девушка начинает снимать гель-лак, чуть ли не отрывая его ногтями или зубами. Этого делать нельзя — вместе с покрытием вы снимаете натуральную часть ногтя, а потом вините во всем гель-лак.

Если повреждение небольшое, подпилите ноготь пилкой. В тех случаях, когда это невозможно и покрытие отошло наполовину, распарьте ноготь в теплой воде (10 минут) и аккуратно снимите покрытие.

Ошибка №4: мастер неправильно наносит гель-лак — покрытие получается тяжелым.

Некоторым девушкам такой маникюр «с горбинкой» кажется более устойчивым, мастера часто идут навстречу и наносят гель-лак толстым слоем. Ошибка состоит в том, что они создают объем на свободном крае ногтя, а он должен быть посередине — тогда получится натурально.

Не стоит забывать, что есть разные типы ногтевых пластин. У некоторых девушек они уже выпуклые, то есть с «горбинкой». Как бы тонко вы не нанесли гель-лак, маникюр выглядит тяжелым. Сейчас есть метод выравнивания ногтей (делается специальным гелем или базой, если она стойкая), после него ноготь будет выглядеть тоньше, а маникюр — аккуратнее.

Ошибка №5: вы не снимаете покрытие вовремя

Через две недели гель-лак нужно снимать. Ногти отрастают и начинают загибаться, покрытие откалывается. Девушке кажется, что проблема в нем, но ноготь из-за роста и изменения формы буквально отклеивается от гель-лака.

Ошибка №6: вы сдираете гель-лак Даже самое идеальное покрытие не выдержит постоянных механических воздействий. Это единственная причина, по которой гель-лак на ногтях не проживет две недели.

Ошибка №7: вы делаете маникюр с гель-лаком, когда не здоровы

Если вы принимаете антибиотики или у вас авитаминоз, организм отторгает все. Как бы вы и ваш мастер не старались, гель-лак может отслаиваться, потому что организм не будет воспринимать все искусственное.

Ошибка №8: вы или мастер используете гель-лак и топ от разных марок

Это основа основ, о которой не все знают. Покрытия разных брендов не нужно смешивать, иначе на них образуются пузырьки. Топ в маникюре необходим обязательно — он фиксирует цвет и запечатывает ноготь.

Ошибка №9: вы неверно подбираете оттенок

Бывает так, что клиенты в качестве образца выбирают маникюр, который может им не подойти из-за другого цвета кожи и формы ногтей и пальцев. Если у человека бледная кожа с покраснениями, не нужно выбирать желтые или зеленоватые оттенки — они сделают цвет кожи нездоровым. Смуглым загорелым девушкам идут все оттенки (даже черный)! Большую роль играет форма ногтя. Главное, делать ее максимально натуральной (например, миндалевидной) — это никогда не будет выглядеть вульгарно (даже если у вас очень миниатюрные ногти и пальцы).